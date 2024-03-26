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        İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde vinç ile vagon arasına sıkışıp hayatını kaybeden Muhammet Korkut'un (49) çalıştığı kaçak kömür ocağının sahibi Tolga M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:20
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        İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede
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        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde vinç ile vagon arasına sıkışıp hayatını kaybeden Muhammet Korkut'un (49) çalıştığı kaçak kömür ocağının sahibi Tolga M. (35) ile ustabaşı K.A. (44) adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan Muhammet Korkut, yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine madene AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının da yardımıyla ekipler tarafından ocaktan çıkarılan Korkut, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruştura başlatan polis ekipleri, kaçak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ile kaza sırasında Korkut'un beraber çalıştığı ustabaşı K.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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