İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede

Olayla ilgili soruştura başlatan polis ekipleri, kaçak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ile kaza sırasında Korkut'un beraber çalıştığı ustabaşı K.A. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan Muhammet Korkut, yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine madene AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arkadaşlarının da yardımıyla ekipler tarafından ocaktan çıkarılan Korkut, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde vinç ile vagon arasına sıkışıp hayatını kaybeden Muhammet Korkut'un (49) çalıştığı kaçak kömür ocağının sahibi Tolga M. (35) ile ustabaşı K.A. (44) adliyeye sevk edildi.

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