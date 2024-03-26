Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov: Moskova'daki saldırının arkasında ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna var

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Moskova'da düzenlenen terör saldırıyla ilgili bugün çarpıcı bir açıklama yaptı.

TASS'ın haberine göre Bortnikov, saldırının arkasında ABD, Birleşik Krallık ve Ukrayna'nın olduğunu iddia etti. Bortnikov, Ukrayna'nın Ortadoğu'da militanları eğittiğini de ileri sürdü.

"Batılı istihbarat servislerinin ve Ukrayna'nın", saldırıda parmağı olduğunu iddia eden Bortnikov, saldırganların Ukrayna’ya kaçmaya çalıştığını söyledi. Bortnikov, "Size küçük bir sır vereyim. Diğer tarafta kahramanlar gibi karşılanacaklardı" dedi.

"Rusya'ya ve Rus vatandaşlarına karşı suç işleyen herkesin meşru hedef olduğunu" söyleyen FSB Direktörü, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un bunlardan biri olduğunu ifade etti.

Bortnikov, Rusya'da terör tehdidinin devam ettiğini de açıkladı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, hızla Bortnikov'un iddiasını reddetti. Podolyak, X'ten yaptığı açıklamada, Rus yetkilinin açıklamasını "yalan" olarak niteledi.

SALDIRIDA 139 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

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Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 139 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken soruşturma devam ediyor.