Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Ersoy, sosyal medya hesabından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Tiyatronun duyguların, düşüncelerin ve hayallerin paylaşıldığı insanlığın en eski sanatlarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, sahne üzerindeki performansların, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunduğunu ve bir araya gelindiğinde ortak duyguları, hikâyeleri ve deneyimleri paylaşmayı sağladığını ifade etti.

"Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı; tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.