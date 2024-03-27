Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
Dünya Tiyatro Günü 1961'den bu yana, Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından kabul edilmesiyle birlikte kutlanıyor. Ünlü isimler de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Ersoy, sosyal medya hesabından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Tiyatronun duyguların, düşüncelerin ve hayallerin paylaşıldığı insanlığın en eski sanatlarından biri olduğunu belirten Bakan Ersoy, sahne üzerindeki performansların, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunduğunu ve bir araya gelindiğinde ortak duyguları, hikâyeleri ve deneyimleri paylaşmayı sağladığını ifade etti.
"Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutladı; tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.
TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
HALDUN DORMEN
Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun ama hepimizin...
YILMAZ ERDOĞAN
Alkışların eksik olmadığı nice oyunlara, nice sahnelere... 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
IŞIL YÜCESOY
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.
KEREM ALIŞIK
Yavru bir kediden daha cesur daha iyi bir kaşif yoktur derler. Baksanıza beyaz kediye. Sahneyi keşfedince nasıl da kendini evinde hissetmiş. Yaşam da üstünde rolümüz bitene kadar oynadığımız bir tiyatro sahnesine benziyorsa biz kalbimizin bütün ritmini tiyatroya uyduruyoruz. Yaşasın tiyatro. Kutlu olsun Dünya Tiyatro Günü.
FIRAT TANIŞ
Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
HANDE ATAİZİ
Tiyatro hep vardı ama benim için tiyatro Yıldız Kenter’di... Hocam her gün adınız, yüzünüz geçiyor kalbimden. Böyle büyük bir usta ile karşılaşmak ve hayatına derin izler bırakması bir mucize. Ben o mucizeye sahip bir oyuncuyum iyi ki yolumuz kesişti.
Dünya Tiyatrolar Günü'müz kutlu olsun.
BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun. Seyircilerimize de kutlu olsun.