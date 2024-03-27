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        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu (2)

        KİMLİĞİTESPİT EDİLDİZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, denizde cenazesi bulunan kişinin Armağan Salman (25) olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:17
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        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu (2)
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        KİMLİĞİTESPİT EDİLDİ

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, denizde cenazesi bulunan kişinin Armağan Salman (25) olduğu tespit edildi. Salman'ın ölüm sebebinin belirlenmesi için Ereğli Devlet Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri sürerken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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