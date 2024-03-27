Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.835,47 %0,32
        DOLAR 32,2698 %0,20
        EURO 35,0899 %0,49
        ALTIN 2.274,88 %0,95
        FAİZ 47,93 %-0,72
        GÜMÜŞ GRAM 25,53 %0,89
        BITCOIN 69.999,00 %0,25
        GBP/TRY 40,9493 %0,66
        EUR/USD 1,0814 %-0,16
        BRENT 86,03 %-0,26
        ÇEYREK ALTIN 3.719,42 %0,95
        Haberler Ekonomi Altın Vakıf Katılım ve Ziraat'e işlenmemiş altın kotası - Altın Haberleri

        Vakıf Katılım ve Ziraat'e işlenmemiş altın kotası

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, arz daralması sorununu azaltmak amacıyla Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'na işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlıktan altın kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma sebebiyle yeni bir adım attı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

        "Bilindiği üzere; son dönemde işlenmemiş altın ithalatında yaşanan yükselişin dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak altın ithalatının artış hızını azaltmaya yönelik bir tedbir olarak 07.08.2023 tarihi itibarıyla işlenmemiş altın ithalatı için kota uygulanmaya başlanmıştır.

        Kota uygulaması sonrasında piyasada işlenmemiş altın arzında yaşanan daralma nedeniyle Bakanlığımıza iletilen sorunların azaltılmasını teminen 2024 yılı Nisan ayından itibaren, Bakanlığımızca kıymetli madenler aracı kuruluşu faaliyet izni verilmiş olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’ye 14/4/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmiştir.

        REKLAM

        Söz konusu uygulama kapsamında;

        -Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri tarafından ilgili ayın ilk 3 iş günü (örneğin Nisan ayı için 1-2-3 Nisan tarihlerinde) içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubelerine yetki belgeleri ile birlikte ya da o altinihracatdestek@vakifkatilim.com.tr e-posta adresine yetki belgelerinin taranmış hali ile birlikte talep ettikleri işlenmemiş altının kilogram olarak miktarını belirterek başvuruda bulunulması,

        -Banka tarafından ilgili kuyum işletmesine satın alabileceği miktarın bildirilmesini (örneğin Nisan ayı için 4 Nisan tarihinde) müteakip 3 iş günü içerisinde (örneğin Nisan ayı için 5-8-9 Nisan tarihlerinde) kuyum işletmesi tarafından bankaya ödeme yapılması gerekmekte olup, yapılacak ödemeleri müteakiben ilgili banka tarafından işlenmemiş altın ithalatı gerçekleştirilerek hak sahiplerine İstanbul'daki şubelerinde teslim edilecektir."

        TON BAŞINA 4000 DOLAR FARK OLUŞTU

        Konuyla ilgili Habertürk'e bilgi veren uzmanlar, altında son zamanlarda artan talep sebebiyle yurt için arz sıkışması yaşandığını ve bu sebeple altında Türkiye ile uluslararası piyasalar arasında ton başına yaklaşık 4000 dolarlık bir fark oluştuğuna dikkat çekti. Kararın fiyatlarda düşürücü bir etki yaratabileceğini belirttiler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor