Çocuklar sigara içti, 4 araç yandı!

Beyoğlu'nda, terk edilmiş minibüsün içinde sigara içen küçük yaştaki çocukların söndürmeden bıraktığı sigara 4 aracın yanmasına neden oldu. Otomobilinin daha fazla zarar görmesini engellemek isteyen sürücü, yanan otomobile binerek olay yerinden uzaklaştırdı.

Fotoğraf: DHA YANAN İZMARİTİ ARACIN İÇİNE ATTILAR Yangın, saat 18.00'da Halıcıoğlu Mahallesi, Turşucu Hüseyin Sokak'ta terkedilmiş halde bulunan minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş bir araziye terk edilmiş olduğu öğrenilen minibüste sigara içen küçük yaştaki 2 çocuk, yanar haldeki izmariti aracın içine attı.

Fotoğraf: DHA Bir süre sonra minibüsten duman çıkması üzerine yangını fark eden çocuklar, ayaklarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen çocuklar olay yerinden kaçarken, dumanı gören sokak sakinleri kendi çabalarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların tüm çabalarına rağmen yangın kısa sürede büyüyerek minibüsün yanında bulunan 3 otomobile sıçradı. REKLAM ALEVLER İÇİNDEKİ OTOMOBİLİ OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIRDI Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen otomobil sürücüsü, alevler içindeki aracını olay yerinden uzaklaştırmak için direksiyona geçti. Yanan otomobile binen sürücü, otomobili olay yerinden uzaklaştırarak komşularının yardımıyla yangını söndürdü.

Fotoğraf: DHA İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçları tamamen saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu, iki otomobil kısmen zarar görürken, minibüs ile yanındaki otomobil kullanılamaz hale geldi. ÇOCUKLAR SİGARA İÇMEK İÇİN GİRMİŞ Alevlere rağmen yanan otomobile binen ve olay yerinden uzaklaştıran Ramazan Duran, “Ben uyuyordum. Çocuklar sigara içmek için arabaya girmişler. Ateşi söndürememişler. Minibüs alev alınca, diğer araçlar da alev aldı. Ben aracımı yanar halde buraya kadar getirebildim. Bu haliyle kurtarabildim. Komşuların da yardımıyla, tüplerle söndürdük" dedi.