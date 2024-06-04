Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı.
Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.
İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.
Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.