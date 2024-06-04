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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta maden ocağında göçük | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:26
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        Maden ocağında göçük
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı.

        Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

        İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

        Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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        #ZONGULDAK
        #maden ocağı
        #Göçük
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