Zorlu bir yıl geride kaldı! İşte 2023 Türkiye gündemine damga vuran olaylar!

Ayaz geceler, Neden geldim İstanbul'a gibi türküleriyle hafızalara kazınan Türk Halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 63 yaşında hayata veda etti.

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6 ŞUBAT / 11 KENTİ VURAN DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra bu kez merkez üssü Ekinözü olan 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. 11 kenti vuran iki büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 107 binden fazla kişi yaralandı. 300 binden fazla bina yıkıldı ya da hasar aldı.