Zorlu bir yıl geride kaldı! İşte 2023 Türkiye gündemine damga vuran olaylar!
2023 yılı, Türkiye için büyük değişimlerin ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Gerek iç gündemde gerekse uluslararası alanda yaşanan olaylar, ülkenin yönünü ve geleceğini şekillendirdi. İşte, geçtiğimiz yılın Türkiye gündemine damga vuran ve büyük yankı uyandıran olayları...
12 OCAK/ BURHAN ÇAÇAN VEFAT ETTİ
Ayaz geceler, Neden geldim İstanbul'a gibi türküleriyle hafızalara kazınan Türk Halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan 63 yaşında hayata veda etti.
6 ŞUBAT / 11 KENTİ VURAN DEPREM
Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu ana şoktan yaklaşık 9 saat sonra bu kez merkez üssü Ekinözü olan 7,6 büyüklüğünde deprem oldu. 11 kenti vuran iki büyük depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 107 binden fazla kişi yaralandı. 300 binden fazla bina yıkıldı ya da hasar aldı.
11 ŞUBAT / DENİZ BAYKAL HAYATINI KAYBETTİ
Türk siyasi tarihinin önemli aktörlerinden biri olan Deniz Baykal Ankara'daki evinde 84 yaşında hayata veda etti.
15 MART / ŞANLIURFA VE ADIYAMAN'DE SEL FELAKETİ
Adıyaman ve Şanlıurfa’yı etkisi altına alan sağanak yağmur sele neden oldu. Taşkınlarda 21 kişi hayatını kaybetti.
10 NİSAN / TCG ANADOLU GÖREVE BAŞLADI
Dünyanın ilk siha gemisi TCG Anadolu Türk Deniz kuvvetlerine teslim edildi.
11 NİSAN / TÜRKİYE'Yİ SARSAN GİZLİ FON DAVASI
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen eski bankacı Seçil Erzan tutuklandı.
15 NİSAN / İMECE UYDUSU UZAYA FIRLATILDI
Türkiye’nin yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı. İMECE uydusu, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapıyor.
20 NİSAN / KARADENİZ GAZI KARADA
Karadeniz'den yaklaşık 170 kilometre açıkta keşfedilen 710 milyar metreküp doğalgaz karaya ulaştırıldı.
25 NİSAN / HÜRJET İLK UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz uçağı ilk uçuşunu yaptı. HÜRJET ilk uçuşunda 26 dakika havada kalıp test boyunca 14.000 feet irtifaya çıktı.
20 MAYIS / NURİ SESİGÜZEL VEFAT ETTİ
Türkülere sesiyla hayat veren usta sanatçı Nuri Sesigüzel 85 yaşında hayata veda etti.
5 HAZİRAN / NURHAN DAMCIOĞLU HAYATA VEDA ETTİ
Türkiye'yi kantoyla tanıştıran isim, Kanto kraliçesi Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında İzmir'de hayatını kaybeti.
10 HAZİRAN / MKE FABRİKASINDA PATLAMA
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan makine ve kimya endüstrisi fabrikasında meydana gelen patlamada 5 işçi hayatını kaybetti.
8 TEMMUZ / ÖZKAN UĞUR HAYATINI KAYBETTİ
MFÖ grubunun üyelerinden, sevilen sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. 69 yaşında yaşamını yitiren Özkan Uğur, üç kez lenf kanserini yenmiş ancak hastalığı nüksetmişti.
7 AĞUSTOS / ERKİN KORAY HAYATINI KAYBETTİ
Anadolu rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanada’nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılan usta sanatçı, akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
7 AĞUSTOS / TMO SİLOSUNDA PATLAMA
Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
5 EYLÜL / KIRKLARELİ İĞNEADA'DA SEL FELAKETİ
Kırklareli'nin İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinde bungalov evler suya kapıldı. Tatil için bölgede bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.
1 EKİM / ANKARA KIZILAY'DA TERÖR SALDIRISI
Başkent Ankara’da 1 Ekim Pazar günü sabah saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.
29 EKİM / CUMHURİYET 100 YAŞINDA
Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını törenlerle kutladı. Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirdi.
5 KASIM / DİLAN VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI
Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklandı. Polat çiftinin tutuklanmasından sonra sosyal fenomenleri mercek altına alındı ve peş peşe operasyonlar düzenlendi.
15 KASIM / DİNK'İN KATİLİNE TAHLİYE
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 2007 yılında öldüren Ogün Samast cezaevinde 16 yıl kaldıktan sonra koşullu salıverme kapsamında tahliye edildi. Samast hakkında tahliyesinden günler sonra 10 yıla kadar hapis istemiyle yeni dava açıldı.
19 KASIM / ZONGULDAK'TA GEMİ BATTI
Rusya'dan aldığı yükü İzmir'e götüren Kafkametler isimli kuru yük gemisi fırtınaya yakalandığı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde battı. 12 mürettebattan kurtulan olmadı.
1 ARALIK / CAN GÜRZAP HAYATA VEDA ETTİ
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.
11 ARALIK / KULÜP BAŞKANINDAN HAKEME YUMRUK
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler’e saldırdı. Meler hastaneye kaldırılırken, Koca ve hakeme tekme atan 2 kişi tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu ilk yaptığı açıklamada ligleri süresiz erteledi.