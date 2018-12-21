Zuhal Topal'la Sofrada'da bugün final heyecanı yaşandı. Gelinlerin en güzel yemekleri hazırlayıp kaynanaların beğenisine sunduğu programda tartışmalar, kavgalar hiç eksik olmuyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı her hafta cuma günleri saat 16.30'da ekrana geliyor. 21 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada programından haftanın birincisi ve büyük ödül olan 10 bin lirayı kazanan isim belli oldu. İşte 21 Aralık Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN FİNALİ - 21 ARALIK

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bugün Özlem Hanım'ın sofrasında yapıldı. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA HAFTANIN BİRİNCİSİ 21 ARALIK

PAZARTESİ: 1. Gün yarışmacıları Kübra ve Gülay Hanım oldu. Kübra Hanım toplamda 19 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

SALI: 2. Gün yarışmacıları Fatma ve Meryem Hanım oldu. Fatma Hanım toplamda 22 puanla haftanın birincisi oldu.

ÇARŞAMBA: 3. Gün yarışmacıları Züleyha ve Nazende Hanım oldu. Züleyha Hanım, Kübra Hanım ile aynı puan yani 19 puan alarak dördüncü oldu.

PERŞEMBE: 4. Gün yarışmacıları İlknur ve Emine Hanım oldu. İlknur Hanım toplamda 20 puanla haftanın ikincisi oldu. aldı.

CUMA: 5. Gün yarışmacıları Özlem ve Müdaher Hanım oldu. Özlem Hanım 13 puanla haftanın beşincisi oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada'nın Trabzon ayağında en yüksek puanı alarak 10 bin lira ödülü kazanan yarışmacı FATMA HANIM oldu.

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