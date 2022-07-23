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Zümra İsminin Anlamı - Zümra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İsimler, bilinen ve bilinmeyen birçok anlama sahiptir. Her ismin farklı bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklılık gösterebilir. Bu yüzden isimlerin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Zümra isminin anlamı da son günlerde araştırılmaktadır.

Zümra İsminin Anlamı Nedir? Zümra İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Zümra İsminin Anlamı
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İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Zümra isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Zümra ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Zümra isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Zümra isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ZÜMRA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zümra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

  1. Namuslu ve güçlü.
  2. Güzel, iyi ahlaklı.
  3. Yürekli, cesur, yiğit.
  4. Zeki, bilgili kadın.

ZÜMRA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Zümra ismini koymak caizdir.

ZÜMRA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

  • Türkiye'de Zümra ismini kullanan 26.127 kişi bulunmaktadır.
  • İstanbul'da Zümra ismini kullanan 6.005 kişi bulunmaktadır.
  • Ankara'da Zümra ismini kullanan 1.706 kişi bulunmaktadır.
  • İzmir'de Zümra ismini kullanan 489 kişi bulunmaktadır.

ZÜMRA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Zümra adına sahip olan kişiler, enerjik, hareketli ve aynı zamanda güçlü bir iradeye sahiptir. Yaratıcıdır ve geniş bir hayal gücü vardır. Sanat, müzik ve doğa onlar için önemlidir. Hedeflerine ulaşmak için gayret gösterirler. Risk almaktan hiç çekinmezler. Girişimcilik yetenekleri güçlüdür. Doğuştan romantik ve hayalperesttir, ikili ilişkilerinde karşı tarafı oldukça mutlu eder. Hayatındaki değer verdiği insanlara karşı hisleri çok içten ve derin olur.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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