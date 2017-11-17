Afganistan'da çığ düştü: 10 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Kunar Valiliği sözcüsü Abdul Gani Musammim, AA muhabirine, Çapa Dere ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti.

Felakette aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Musammim, bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

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