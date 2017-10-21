Afganistan'da üniversite öğrencilerine saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Mareşal Kasım Fahim Askeri Üniversitesi öğrencilerine yönelik intihar saldırısında 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, öğrencileri taşıyan minibüse yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Veziri, 4 öğrencinin de yaralandığını ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.