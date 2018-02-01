A Milli Takım’ın alet edildiği Erol Alkan skandalından, menajer soygunlarına... Kulüplerdeki yolsuzluk sarmalından, yöneticilerin ‘Ali Cengiz oyunları’na... Atilla Türker, “Yok artık” dedirten bir dizi çarpıklığı gündeme getirdi. Tüm yazılar etkisini gösterdi, ülke futbolunda köklü değişimin sinyali verildi.

Atilla Türker kaleme aldı:

ERDİ ŞEHİT'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

“Gençlerbirliği’ne gereksiz oyuncular alındı. Öyle ki... Getirdiği futbolcularla yetinmeyen bir menajer, ‘Belki oynar, belki patlar’ diye... Kendi oğlunu bile kiralık verdi. Ama bu futbolcu Gençlerbirliği'nde de 1 dakika oynayamadı.”

15 gün önce yayımlandı bu yazı... Hatta peş peşe iki yazı. Kimdi bu menajer? Erdinç Şehit... Oğlu ise Erdi Şehit. Sonuç? Erdi Şehit’in G.Birliği ile sözleşmesi feshedildi. F.Bahçe’ye geri gönderildi. Şu da var. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’deki bazı genç oyuncuların velilerinden çok sayıda mesaj aldım. İçeriği şu: Bu tür torpillere göz yumanların da... Yetenekli oyuncuların önünü tıkayanların da... Yatacak yeri yok!

KARABÜK'TE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kardemir Karabükspor’da... Simsar Bayram ve ekibinin transferlerde nasıl atraksiyonlar yaptığı... Kulüp kasasının nasıl tamtakır hale getirildiği... Yönetici cambazlıkları... Bu köşede iki kez kaleme alındı.

Sonuç? Karabük Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Soruşturma başlatıldı. Çok sayıda eski yönetici, futbolcu ve menajer ifadeye çağrıldı. Ben de tanık olarak davet edildim. Bildiklerimi anlattım.

TRABZON'DAKİ SOYGUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tablo şu: Trabzonspor’da son 7 yılda 100’ü aşkın transfer için yaklaşık 600 milyon lira bonservis bedeli ödendi. Menajerlerin cebine giren miktar ise 130 milyon lira.

Trabzon’daki bu vahim durum bu köşede 3 kez ele alındı. Kasanın nasıl delik deşik edildiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Hangi menajerlerin ve hangi başkanların ne gibi icraatlara imza attığı ortaya konuldu. Büyük ilgi topladı. Özellikle sanal ortamda ağır eleştiriler yapıldı. Tüm transferler sorgulandı.

ABDULLAH ERCAN KOVULDU EROL YEDEĞE DÜŞTÜ

“Ne Lucescu ne de başka bir teknik adam tarafından 1 saniye bile izlenmeden A Milli Takım’a alınan 2. lig futbolcusu Erol Erdal Alkan... Skandal ortaya çıkmasaydı eğer... Menajerler tarafından bir çuval dolulusu paraya... Süper Lig’de bir takıma paketlenecekti.”

Hatırladınız değil mi? Kasım ayında yaşandı Lucescu ve Erol Erdal Alkan rezaleti! Aradan 3 ay geçti. Erol’un son durumu nedir? Hollanda’nın en kötü takımlarından biri olan Dordrecht’te yedek beklemeye başladı. 4 haftadır oynayamıyor. Kulübede oturuyor. Hiçbir yere de transfer olamadı. Evinde kaldı. Bir tek kulüp bile kapısını çalmadı. Dahası var. Abdullah Ercan’ın Futbol Federasyonu’ndaki görevine son verildi. Skandal patladıktan sonra Futbol Federasyonu bünyesinde bir soruşturma başlatılmıştı. Erol’u Lucescu’ya Ümit Milli Takım Sorumlusu Abdullah Ercan’ın önerdiği bildirilmişti. Nitekim Abdullah da gitti. Lucescu ise şahsıma dava açacağını söylemişti. Bekliyorum!

MENAJERLER SAVCILIKTA!

Yazdığım bazı haberler nedeniyle iki menajerden aynı günde peş peşe tehdit telefonları aldım. Kim bu menajerler? Metin Korkmaz ve Özkan Doğan. Her ikisini de savcılığa şikayet ettim. Tabii bilgi, belge ve tanıklarla.

KONYA'DA DÜĞMEYE BASILDI

1 ay önce... Bu köşedeki başlık şuydu: “Konyaspor’da deli sorular”. Belirteyim. Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bir suç duyurusu vardı ortada. İddialar vahimdi.

Konya’daki bazı menajerlerin, yöneticilere yüklü miktarda komisyon verdiği öne sürülüyordu. Ayrıca... Konyaspor yönetimi tarafından, Konyaspor Store’un, Konyaspor 2. Başkanı Abdullah Şanlı’ya peşkeş çekildiği iddia ediliyordu. Sonuç? Atiker Konyaspor yönetimine karşı inanılmaz tepkiler oluştu. Ve Konyaspor Store, Abdullah Şanlı’nın elinden alınıyor.

BÜYÜKLER SUSKUN!

Yine bu köşede... Beşiktaş’ın Mitroviç transferinde bir atraksiyon yapıldığını detaylı bir şekilde kaleme aldım.

Tüm bilgileri ortaya koydum. Ne oldu? Beşiktaş Kulübü’nden çıt çıkmadı. Yönetim kurulundaki pek çok kişi bu yazıyı okumuş olmasına rağmen sessiz kalındı. Başka... G.Saray’ın Belhanda transferini yazdım. Belhanda’nın bonservis bedelinin KAP bildirildiği gibi 8 milyon Euro değil, çok daha düşük olduğunu kaleme aldım. Sonuç? Dursun Özbek yönetiminden de çıt çıkmadı. Tahminim şu: Belhanda olayı yarınlarda feci patlayacak.

GÜLTEKİN GENCER'E DARBE ÜSTÜNE DARBE GELDİ

Antalyaspor... Başlık şuydu: “Bedava verdim dedi, senetleri cebe indirdi.” Belgeler ortadaydı. Antalyaspor eski başkanı Gültekin Gencer, Halil İbrahim Tuna ve Onur Parlar adlı iki futbolcusu hakkında “Erzurumspor’a bedava verdim” diye açıklama yapmış olmasına karşın... Erzurumspor’dan 580 bin lira tutarındaki 8 adet senedi kendi adına aldığı ortaya çıktı.

Dahası var. Gencer döneminde bazı menajerlere ödenen paraların, futbolculara ödenen miktarlardan bile fazla olduğu belirlendi. Antalyaspor yönetimi, Gültekin Gencer’i nitelikli dolandırıcılık suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etti. Bu köşede günlerce yazdım. Sonuç? Gültekin Gencer, Antalyaspor mali genel kurulunda ibra edilmedi. Gencer bu yazdıklarımdan dolayı beni Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etti. Ama ne oldu? Savcılık “Gerçek bir haberin, haber konusu yapıldığı anlaşılmıştır. Kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi.

ESKİŞEHİR'DE BAŞKANLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

20 gün önce... Başlık şuydu: “Eskişehir nereye koşuyor.”

Eskişehirspor’da son 10 yılda Halil Ünal, Mesut Hoşcan ve Sinan Özeçoğlu başkanlık yaptı. Ortak noktaları şu: Mesut Hoşcan, Halil Ünal hakkında bir rapor hazırlattı. Halil Ünal da Mesut Hoşcan hakkında bir rapor hazırlattı. Sinan Özeçoğlu ise her ikisi

hakkında bir rapor hazırlattı. Her biri elindeki rapor doğrultusunda diğerini suçladı. Detaylarını ortaya koydum. Sonuç? Yaprak kımıldamadı. Ama şu var: Halil Ünal son genel kurulda Sinan Özeçoğlu’na yönelik “Günün birinde seni de mahkemeye verirler” dedi. Sonuç? Sinan Özeçoğlu sustu. Şeffaflık parolasıyla yola çıkan Sinan Özeçoğlu o günden bu yana konuşmaz oldu.

BURSA DİREKTEN DÖNDÜ

Bursaspor, ünlü golcü Asamoah Gyan’ı transfer etmek için menajer Özkan Doğan’a yetki belgesi vermişti. Nasıl bir belge miydi bu? İnanılmaz! Gyan’la yapılacak 3 yıllık sözleşme karşılığında 30 milyon lira gözden çıkartılmıştı.

Bu belge bu köşede yayımlandı. Daha sonra Kayserispor devreye girdi, Bursaspor’un önerdiği miktarın yaklaşık 3’te 1’ine Gyan’ı aldı. Bursaspor tarihi bir kazıktan tesadüfen kurtuldu.