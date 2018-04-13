CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, kaç farklı kripto para birimi olduğu, kripto paralarla yapılan yatırımların Türk lirası hacmi, bu paralarla yapılan dolandırıcılığın önlenmesi ile yapalan çalışmalar ile ilgili yazılı soru önergesini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yanıtladı.
Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Merkez Bankası tarafından hazırlanıp Mehmet Şimşek imzası ile gönderilen yanıtta, "Kripto paraların, oluşturulmalarında kullanılan kriptografik algoritmalara atıfla bu isimle anılmakta olduğu, genel anlamıyla dağıtık kütük (dtstributed ledger) veya öbekzinciri (blockchain) teknolojileri ile işleyen sistemler olduğu belirtildi. 2008 yılında 'kişiden kişiye elektronik para transfer sistemi' olarak ortaya çıkan ve bankacılık-ödeme sistemleri gibi aracılara ihtiyaç duyulmadan değer transferinin 'güvenli ve hızlı' bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama amacı taşıdığı belirtilen Bitcoin'in, bu tarihten itibaren internet ortamında hızla yayıldığı ve artan bilinirliğine bağlı olarak yükselen değeri ile de benzer teknolojiye sahip farklı kripto paraların ortaya çıkmasına ve kullanım alanlarının artmasına neden olduğu belirtildi.
'KÜRESEL BİR UZLAŞMA YOK'
Cevapta şöyle denildi:
"Ancak, Bitcoin ve benzeri uygulamaların ne olarak sınıflandıracağı konusunda küresel düzeyde halen bir uzlaşıya varılmamıştır. ABD, Çin, ingiltere, Rusya, Almanya, Kanada gibi ülkelerde bu teknolojilere yönelik bazı düzenlemeler getirilmiş olup, bu düzenlemelerde bahse konu teknolojiler emtia, sanal emtia, özel para, parasal hizmet, sanal varlık ve hesap birimi-özel para gibi farklı başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Diğer ülkelerdeki bu gelişmeler kurumlarımız tarafından yakından takip edilmekte olup, bahse konu teknolojilerin olası riskleri ve getirilen üzerinde de kurumlarımızca çalışmalar yapılmaktadır. Öte yandan, bahse konu teknolojilere yönelik BDDK ve SPK tarafından bazı girişimler gerçekleştirilmiştir. BDDK 2013 yılında yapılan resmi açıklamada, özellikleri açısından bu teknolojilere en yakın varlık çeşidi olan ve ülkemizde 20.06.2013 tarih ve 6493 sayılı ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında söz konusu teknolojilerin elektronik para olmadıkları ve bu çerçevede 6493 sayılı Kanuna tabi olmadıkları duyurulmuştur."
'KRİPTO PARAYLA YATIRIM SONUCUNDA MAĞDURİYET ŞİKAYETİ YOK'
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından soru önergesine verilen yanıtta, SPK tarafından ise bahse konu teknolojiler için ülkemizde bir tanımlama veya düzenleme bulunmamasından dolayı, bunlara dayalı spot ve türev işlemler yapılmamasına yönelik olarak 1 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bir bildirim de yapıldığı hatırlatıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi'nin 34'üncü toplantısında bahse konu teknolojiler değerlendirildiği belirtilen yanıtta şöyle devam edildi:
"Değerlendirmeler sonrasında kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerektiği belirtilmiştir. Aynı toplantıda bahse konu teknolojilere ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için bir çalışma grubunun da oluşturulmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, mevcut durumda kripto paralarla yatırımlar sonucunda dolandırıcılık mağduru olunduğuna yönelik olarak Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir ihbar/şikayet bulunmamaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.