Çin'den "kafa nakline" izin çıkmadı

Kasım ayında kadavradan kafa nakli yapan İtalyan Profesör Sergio Canavero'ya canlı insandan kafa nakli yapması i çin Çin'den izin çıkmadığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre; Çin Uluslararası Radyosu'nda duyurulan habere göre; Çin eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Beyin Cerrahı Profesör Sergio Canavero'nun Çin'de yapmayı planladığı kafa nakli operasyonuna izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin Organ Nakli Komitesi Başkanı Huang Jiefu, 25 Kasım Cumartesi günü China Daily gazetesine verdiği demeçte, böyle bir operasyonun hem teknik açıdan olanaksız hem de organ nakline ilişkin Çin yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.

İtalyan cerrah Canavero daha önce, Çin'de, ağır hasta bir insanın kafasını beyin ölümü gerçekleşmiş bir bağışçının vücuduna nakledeceğini söylemişti. Canavero, geçtiğimiz günlerde de bu ameliyatı yaptığını, ameliyatın başarılı geçtiğini ve 18 saat sürdüğünü açıklamıştı.

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