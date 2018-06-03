Dünyanın en ilginç mesleklerinden biri olan ve civcivlerin tavuk mu horoz mu olduklarını saptayıp cinsiyetlerini belirleyen ‘seksör’lük, tam 100 yıldır Korelilerin kimseye kaptırmadığı bir iş koluydu. Ancak bu iş kolunda artık 2 Türk gencinin de imzası var. 32 bin TL maaşla civcivlerin cinsiyetlerini belirleyen Okan Kavlak ile Mustafa Başpınar, 10 ay önce transfer oldukları Macaristan’da Koreliler arasında çalışıyor.
Habertürk’ün 27 Mayıs 2017’de ‘32 bin TL’ye seksör ihracı’ başlığıyla duyurduğu Macaristan’a transferleri, bu ülkede de manşetlere taşınmış. 10 aydır çalıştıkları Macaristan’da tanınır hale gelen 2 arkadaşa, izin yaptıkları günlerde de teklif geliyor. Onlar da bu teklifleri değerlendirip daha fazla kazanıyor. Kavlak ve Başpınar, 12 yıl önce Ankara’da başlayıp İsrail, Hollanda ve Rusya’da devam eden seksörlük hikâyelerini anlattı.
Arkadaşı Mustafa Başpınar’ın da hayatını değiştiren Okan Kavlak, Macaristan macerasını şu sözlerle ifade etti: “Mesleğimin en üst çıtası olarak görüp geldiğim Macaristan, aslında benim açımdan çok büyük bir risk de taşıyordu. Macaristan’daki seksörlerin geliri diğer ülkelere nazaran daha yüksek. Buradaki fabrikalar, en son teknoloji ile üretim yapıyor. İşinizdeki hata payı neredeyse sıfır olmalı. Farklı ülkelerdeki seksörler, ‘Risksiz ve kafam rahat olsun’ mantığıyla Macaristan’ı pek seçenekler arasına koymazlar. Buradaki 20 kişilik ekip ise kendine güvenen, özgüven sahibi ve sistemin içindeki üst düzey seksörlerden oluşuyor. Hemen hepsi Koreli.
‘BİZDEN ÖNCE HABERİMİZ GELMİŞ’
Habertürk’te yayımlanan haberimiz Macaristan gazetelerinde de yer almış. Biz Macaristan’a gitmeden haberimiz gitmiş: ‘2 Türk seksör geliyor’ diye... Bizim işimiz, mutlu bir sabah ve adaptasyondur. 2 Türk seksörün Macaristan’da olması, Türklerin istediği işte başarılı olabileceğinin göstergesi. Başarı çıtamızın en üst düzeyini yakalamamız, gelir açısından önemli artış sağladı. Bazen mesleğimizi söylediğimizde ‘Kesinlikle olmaz, bu iş burada sadece Koreliler ve Japonlar tarafından yapılıyor’ sözlerini duyduk.”
‘BAŞKA ÜLKELERE DE GİDİP ÇALIŞIYORUZ’
Kavlak, Macaristan’la sınırlı kalmadıklarını da belirterek şu bilgileri verdi: “Distirübütörümüz tarafından anlaşmaları yapılarak Avusturya, Slovakya ve İtalya olmak üzere farklı şirketlerle de anlaşıp hafta sonları ve burada boş olan günlerde gidip isteğe bağlı olarak çalışabiliyoruz. Bu da bize artı bir gelir sağlıyor.”
Kavlak ve Başpınar, paralarını Türk bankalarına Euro olarak yatırdıklarını, kazançlarıyla da Türkiye’de yatırım yaptıklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.