Düdüklü tencerelerin yüksek sıcaklıkta olmasından dolayı özellikle sebzelerin besin değerini etkilediğini belirten Dr. Dizdar, "Düdüklü tencere gıdanın içindeki hassas bileşenlerin ortadan kalkmasına neden oluyor, vitaminlerini öldürüyor ve besin değerini düşürüyor" diye konuştu.
"YEMEĞİN SEBZE BİLEŞENLERİ DÜDÜKLÜ TENCEREYE KONDUĞUNDA GENELLİKLE ERİR"
DHA'nın haberine göre; düdüklü tencerenin kemik suyu elde edilmesi gibi çok uzun süre gerektiren işlemlerde faydalı olabileceğini dile getiren Dr. Dizdar, "Düdüklü tencere bazı açılardan avantaj getirebilir, ama sebze unsurunu da içeren yemeklerde genellikle içeriği etkiler. Bunun bir nedeni basınç altında sıcaklığın çok yükselmesi, ama yüksek basıncın da özellikle aromada değişiklik yapmasıdır. Bu nedenle düdüklü tencere kemik suyu elde edilmesi gibi çok uzun süre gerektiren işlemlerde işi kolaylaştırır. Yani yemeğin bir bileşeninin elde edilmesini sağlar. Elde edilen kemik suyu dondurularak saklanabilir, ihtiyaç oldukça yemeklerin içine karıştırılır. Ama ana yemek daha sonra yine normal tencerede ağır ateşte pişirilmelidir. Yemeğin sebze bileşenleri düdüklü tencereye konduğunda genellikle erirler, yani doku özelliklerini yitirirler" ifadelerini kullandı.
"DOĞRU PİŞİRME TEKNİĞİ KISIK ATEŞTE UZUN SÜREDE PİŞİRMEKTİR"
Eskilerin bir lafından yola çıkarak örnek veren Dr. Dizdar, "Eskilerin bir lafı vardır, 'Hatır uğruna çiğ tavuk yenir' diye şimdi çiğ tavuk lastik gibi olduğu için yenmesi mümkün olmaz o yüzden bu laf söylenir. Düdüklü tencere bu lastik gibi kıvamı yani kolajen gibi moleküllerin suya geçmesini kolaylaştırıyor. Bu basınç altındaki yöntem başka alanlarda da nitekim kullanılıyor. Bunlar düdüklü tencereden etkilenmiyor ama diğer hassas moleküler içeren, B vitamini taşıyan yemekler düdüklü tencereden etkileniyor. Bu yemekleri sağlıklı pişirme yöntemi tencerede kısık ateşte uzun sürede pişirmek gerekir veya fırında pişirirsiniz ama mikrodalga değil evimizdeki normal fırınlarda pişirmek gerekir" açıklamalarında bulundu.
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Misafir 33 dakika önceyavuz dizdar da açlıktan ölmemizi istiyor. Adam her yediğimize bişey buldu00