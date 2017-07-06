Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu'nun bugün oylaması yapıldı. Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yle müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etti. Raporda ilk kez müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak kararda, 16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin “derhal ve resmen askıya alınması” için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuldu.



Karara Anayasa değişikliği paketinin kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gerekçe gösterildi.

Avrupa Parlamentosu, bugün kabul ettiği ve Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporda, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesinden vazgeçilmesini de talep etti.

Bağlayıcılığı olmayan rapor, 64'e karşı 477 oyla kabul edildi.

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