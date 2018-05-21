AK Parti milletvekili aday listesinin teslim edilmesiyle birlikte, Türkiye'nin en genç milletvekili adayı dikkat çekti. 2000 Kocaeli doğumlu olan Elif Nur Bayram'ın kim olduğu merak ediliyor. Bir lise öğrencisi olan Elif Nur Bayram'ın hayatından kesitler

ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?

2000 Kocaeli doğumlu olan Elifnur Bayram, Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi. Doktor ve milletvekili hayali olan genç Elifnur Bayram, en genç yıl milletvekili adayı oldu.

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