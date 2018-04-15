Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Alınacak sonuç, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Son 3 haftada sadece 1 kez kazanan ve geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluk yarışına devam etmek ve Başakşehir ile arasındaki puan farkını açtırmamak adına 3 puanı kazanmak zorunda... Konuk ekip Başakşehir ise son 3 maçında 3 galibiyet aldı ve geçtiğimiz haftayı lider kapattı. Galatasaray - Başakşehir maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 15, 2018

ÜÇ BÜYÜKLERİN KORKULU RÜYASI: BAŞAKŞEHİR!

Spor Toto Süper Lig'de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, "Üç büyükler" ile oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta yalnızca 2 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet alırken, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 17 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 34 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 21 gol gördü. Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, 3 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

GALATASARAY'A KARŞI KAYBETMEDİ

Medipol Başakşehir, bu haftaki rakibi Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 5 maçta rakibine galibiyet şansı vermedi. Sarı-kırmızılı takımı son 4 karşılaşmada mağlup etmeyi başaran, 1 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

RAKAMLARLA GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI

18 - Galatasaray, evindeki son 20 maçında 18 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Bu sezon sahasında 16 maçta sadece F.Bahçe’ye 2 puan kaptırdı.

3 - Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta rakibine yenilmezken, 2 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

9 - Galatasaray ile Başakşehir arasında ligdeki 19 maçta Galatasaray 9 kez kazandı, 6 kez kaybetti, 4 maç berabere bitti.

20 - Başakşehir’in, 2014-15 sezonundan bu yana ligde en çok gol attığı takım 7 maçta 20 golle Galatasaray oldu.





GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR 20. RANDEVUYA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de bugün ‘final maçları’ndan birine çıkacak olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir tartıya alındığında, sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenilemesine rağmen ev sahibi takım ‘kupa koleksiyonu’ açısından daha zengin oyunculara sahip... Gazete Habertürk'ten Cevdet Ergun'un haberine göre bugüne kadar ligde hiç şampiyonluk yaşamasa da Başakşehir’in kadrosu da kupalarda şampiyonluk tecrübesi açısından rakibinden çok da aşağı kalır gözükmüyor.

Galatasaray’ın kadrosundaki 25 oyuncudan sadece 3’ü kariyerinde hiç kupa (UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası, lig şampiyonluğu, ülke kupası ve ülke süper kupası) kazanamazken, diğer 22’si toplam 109 kez kürsüye çıktı. Kaptanlar Muslera 13, Selçuk İnan 12, Fernando 9 kez kupa kaldırarak bu alanda Cimbom’un başını çekti.

Abdullah Avcı’nın öğrencileri ise geçmişte bu mutluluğu toplam 91 kez tattı. 25 oyuncudan 7’si hiç kupa alamamasına rağmen, Emre Belözoğlu 17, Arda Turan 12, Chedjou 9, Clichy 8 ve Gökhan İnler 7 kez kupaya uzanarak, Başakşehir’in bu konuda en başarılı isimleri olarak öne çıktı.

HİÇ KUPASI OLMAYANLAR

GALATASARAY: Feghouli, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Epureanu, Attamah, Mossoro, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Stefano Napoleoni

MUSLERA'NIN COPA AMERICA'SI, ARDA VE EMRE'NİN 3'ER AVRUPA KUPASI VAR

Galatasaray'ın 1 numarası Muslera, Uruguay ile Copa Amerika şampiyonluğu yaşayarak kariyer zirvesi yaptı. Nagatomo’nun da Japonya ile Asya Kupası var. Ayrıca Fernando ve Maicon, Porto’dayken, Mariano da Sevilla formasıyla UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Başakşehir’in kupa canavarı Emre’nin Galatasaray’la UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nın dışında Atletico Madrid’le de Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Atletico’yla Devler Ligi finali gören Arda ise Avrupa Ligi ve Süper Kupa başarısının yanı sıra Barcelona’yla da UEFA Süper Kupası kaldırdı.

ADEBAYOR VE GOMIS'İN LİG ŞAMPİYONLUĞU YOK

İki takımın gol umutları Adebayor ile Gomis, lig şampiyonluğuna hasret kaldı. 2008’de Afrika’da yılın futbolcusu seçilen Adebayor’un sadece Real Madrid’le kupa şampiyonluğu bulunurken, Gomis, Lyon’da Fransa Kupası ve Süper Kupa’da bu başarıyı yakaladı.

GALATASARAY SON YEDİ MAÇTA BİR KEZ KAZANDI

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.

ARDA TURAN 7 YIL (2523 GÜN) SONRA!

Galatasaray'ın eski kaptanı 7 yıl sonra (2523 gün) Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine bu kez Başakşehir formasıyla rakip olarak ayak basacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre altyapıdan yetişen, kaptanlık da yapan Arda, 2011-12 sezonunda 12 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer olmuştu.

FATİH TERİM'İN ELİNİ SIKACAK MI?

31 yaşındaki yıldız, Türk Telekom’daki son maçında 2010-11 sezonunda 20 Mayıs’ta Konya’ya karşı ter dökmüştü. G.Saray’da 6 sezonda 189 maça çıkan Arda, 44 kez gol atmış, 2007-08 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Sarı-Kırmızılı tribünler, hem Başakşehir’i tercih etmesi hem de Fatih Terim’le arasının bozulması nedeniyle Arda’ya yönelik protesto hazırlığı yapıyor. Burak Yılmaz, Trabzonspor maçında Fatih Terim’e gitmemişti. Arda’nın da Terim’in elini sıkmaya gitmeyeceği konuşuluyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 ESKİ GALATASARAYLI

Türk Telekom Stadı’ndaki maçta konuk ekipteki 5 isim, eski takımlarına karşı rakip olarak sahaya çıkacak. Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde Alparslan Erdem, Uğur Uçar ve Aurelien Chedjou da eski ekibine karşı mücadele edecekler.

GALATASARAY TAM KADRO

Bu önemli mücadele öncesinde Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Başakşehir'de ise Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sakatlıkları bulunuyor.

GALATASARAY BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMIYOR

Galatasaray ligde Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 15 maçta galip gelemedi ve son sekiz maçın yedisinde gol atamadı. Başakşehir ligde Galatasaray ile oynadığı son üç maçı kazanarak bu fikstürdeki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Başakşehir bu maçı da kazanırsa bu eşleşmede bir takımın elde ettiği en uzun galibiyet serisine imza atacak. Başakşehir, Galatasaray ile ligde oynadığı son iki maçta rakibine toplam dokuz gol attı. Başakşehir'in ligde 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla gol attığı rakibi Galatasaray. Galatasaray'ın da Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana en fazla gol yediği rakibi Başakşehir. Başakşehir ligde deplasmanda oynadığı son altı maçının sadece birini kaybetti.

AVCI, TERİM'E KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı, teknik direktör olarak Fatih Terim ile karşılaştığı iki lig maçında da yenilmedi. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde bu sezon ligde oynadığı tüm iç saha maçlarını kazandı. Sarı kırmızılılar Terim yönetiminde en son 2002/03 sezonunda arka arkaya yedi iç saha maçından galibiyetle ayrılmıştı. Başakşehir ise bu sezon Beşiktaş'ın ardından ligde en az gol yiyen ikinci takım. Başakşehir, Süper Lig tarihinde ilk 28 hafta itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu yaşıyor. Bu sezon ligde hiçbir takım Başakşehir'den daha fazla gole sebep olan hata yapmadı. Galatasaray bu sezon ligde maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım. Sarı kırmızılıların ligde attığı son 11 golün yedisi maçların ilk yarılarında geldi.

ASİST KRALI EDIN VISCA, GOL KRALI GOMIS

Edin Visca bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda. Opta verilerine göre bu sezon Süper Lig'de takım arkadaşlarına en fazla şut pası veren isim Younes Belhanda. Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis bu sezon ligin en golcü oyuncusu durumunda. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son iki gol de maçların 90. dakikalarından sonra geldi.