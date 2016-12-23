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Adli bilişim uzmanı Halil Öztürkci: "Altıntaş’ın cep telefonu şifresini Ruslar kırar"

Rus Büyükelçi Karlov'un suikastçısı Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonu Rusya’nın desteğiyle kırılmaya çalışılacak

23 Aralık 2016 Cuma, 03:58:52 Güncelleme: 04:02:26

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturmada gözler, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın telefonuna çevrildi. iPhone model telefona ait 4 haneli şifre, Rusya’nın desteğiyle kırılmaya çalışılacak. Uzmanlar, Türkiye’de şifrenin neden kırılamadığını ve şifre kırma sistemlerini HABERTÜRK’e değerlendirdi. Adli bilişim uzmanı Halil Öztürkci, şifre kırma işlemlerinin telefonun modeli ve sürümüne göre değiştiğini belirterek, “Android telefonlarda bu işlem daha kolay olurken, iPhone’da sıkıntı yaşanıyor. iPhone’larda İOS versiyonu dahi önem taşıyor. Bir kısmı çözülüyor, bir kısmı çözülemiyor. 4S modeli büyük ihtimalle kırılabilir” dedi. Öztürkci, Android model telefonlarda şifreyi kırmadan dahi telefonun içindeki bilgilere erişilebildiğini söyledi.

‘ŞİFRE KIRMADA İYİLER’

Öztürkci, telefon şifrelerini kırmak için istihbarat örgütleri ve devletlerin elinde yazılım ve donanımlar bulunduğunu belirtirken, “Bu sistemlerle şifre bypass ediliyor. Bunlar çok özel satılan ürünler. Devletlere satılıyor. Türkiye’nin elinde var mı bilmiyorum. Başka devlet ve şirketlerin elinde var. Rusya’nın da şifre kırmada iyi olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Öztürkci, şifre kırıcı sistemlerin, İsrail Rus ve İtalyan firmaların elinde olduğunu kaydederken, bu sistemlerin sadece devletlere satıldığına ve hükümetlerle kontrat yapıldığına dikkat çekti. Öztürkci, FBI’ın da daha önce Apple şifresini İsrailli bir firmaya kırdırdığını anımsattı.

 

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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