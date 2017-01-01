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Düzce
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Düzce'de tavuk çiftliğinde yangın

Yaklaşık 30 bin tavuğun öldü, yangın yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı

18 Nisan 2017 Salı, 16:56:12 Güncelleme: 16:58:21 AA

Düzce'de, tavuk çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 30 bin tavuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Akyazı köyünde Vefa Kahveci'ye ait tavuk çiftliğindeki kümeste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 30 bin tavuğun öldüğü öğrenildi.

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