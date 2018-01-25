Hükümetten ABD'nin güvenli bölge önerisine yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturulması önerisini değerlendirdi.

Bu konunun ayrıca düşünülmesi gerektiğini, şu an sadece Zeytin Dalı Harekatı'na odaklandıklarını söyleyen Bozdağ, "ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "ABD silah vermeyi durduracak ve verdiği silahları toplayacak. PYD/YPG teröristlerine Türkiye'ye karşı savaşmayı bırakmalarını ve Fırat'ın doğusuna çekilmelerini söyleyecek. PYD/YPG'yi kim eğitti, kim donattı. ABD yaptı. O teknik silahları ABD dağıttı. Bunların eğitimini ABD verdi." dedi.

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