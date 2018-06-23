Bu yıl festivalin ‘dahası’ kısmı en çok da Robert Plant ve Nick Cave’i kapsıyor zira onlar cazcı değil. Artık konsept festivalerinin tek bir türe sadık kalması da sanatçı kıtlığından zor olabiliyor. Tüm bunlara rağmen İstanbul Caz Festivali 25 yıldır caz ağırlıklı line up’ıyla sahneleri şenlendiriyor. Bu yıl birkaç yıla göre daha ‘gösterişli’ bir festival olacak. Yeni görevine gitmeden önce tüm hazırlıkları yapan İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin “Biz festivali bir line-up festivali olmaktan çıkardık. Biz onu başaramayız ancak konsept festivali olabiliriz” demişti ancak Nick Cave’den Robert Plant’a, Clementine’den R+R=NOW’a epey iddialı bir liste var karşımızda. Her türden ancak gerçekten nitelikli sanatçıları seçme gayretindeki ekip, 25’inci yılında kendine ve müzikseverlere muazzam bir yaş günü festivali sunuyor. 17 Temmuz’a dek sürecek festivalde 250’den fazla müzisyen yer alıyor. Vakit kısıtlı, konser çok. Birkaç öneri istiyorsanız işte karşınızda... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Nick Cave

Nick Cave & The Bad Seeds (10 Temmuz, KüçükÇiftlik Park)

“Şarkı yazmak büyük ıstırap” diyen efsanevi müzisyen Nick Cave’in bu işe katlanmasının nedeni konserler. Londra’da küçük bir barda şarkı söyleyip ertesi gün dev konser alanlarında coşan birinden söz ediyoruz. Onu canlı dinlemeyenlerin mutlaka bu gecede olması ve grubu The Bad Seeds ile nasıl bir performans sergilediğini görmesi gerek. Gecenin açılışı da Lara di Lara’dan...

Robert Plant

Robert Plant (17 Temmuz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi)

Caz yapmıyor ancak bu festivalin açık ara en önemli konseri. Led Zeppelin’in efsanevi sesi Robert Plant, 11 yıl sonra İstanbul’a gelecek ve grubu The Sensational Space Shifters ile unutulmaz bir geceye imza atacak. Bu Türkiye’de Plant’ı son kez canlı kanlı göreceğimiz konser olabilir, her yaştan kişi gidip görmeli.

Melody Gardot

Melody Gardot (27 Haziran, Uniq Açık Hava)

Festivale ilk 2009’da geldi, bir daha da kopmadı. Türkiyeli izleyicinin yakından tanıdığı Amerikalı caz sanatçısı Melody Gardot, sahnedeki duruşu, duyuları kategorilere sığmadan sarmalayan derinlikli müziği, derinlerden kendini hissettiren Philadelphia yansımaları, etkileyici vokali ve açıklıkla paylaştığı sahici hikâyelerinin güçlü birleşimiyle dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

Gece Gezmesi (28 Haziran, Kadıköy-Moda)

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek Gece Gezmesi festivalin en popüler etkinliği haline geldi. Bu etkinlik festival içinde ayrı bir festival gibi. Üstelik bu yıl müziğiyle ‘gezdirecek’ isimler epeyce uzun. Bir kısmı şöyle: Kalben, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Islandman, Nilipek, Melike Şahin, Taner Öngür & 43,75 ve Focan & Bıyıkoğlu Organic Quartet, Selim Selçuk, Cevdet Erek, Ahmedowsky Trio, Ahmetjah Meets Ladies On Records...

Avishai Cohen

Avishai Cohen (3 Temmuz, Swissotel the Bosphorus)

İstanbul’a çok sık geliyor, artık buradaki dinleyicisini çok yakından tanıyor Avishai Cohen. Caz füzyon tarihinin yaşayan en önemli piyanistlerinden Cohen, bu konserinde alıştığı suların bir nebze dışına çıkıp yeni maceralara atıldığı son albümü 1970 ile karşımızda olacak.

Shahin Novrasli Trio (30 Haziran, SSM)

Dünyanın önemli caz sahnelerinde çıkan piyanist ve besteci Shahin Novrasli’nin egzotik ve yumuşak melodileri ile güçlü müziğinin ardından usta isim Erkan Oğur sahnede olacak. Folk, caz, blues sanatçısı, klasik perdesiz gitarın mucidi ve üstadı Oğur’un sahneye Can Çankaya, Matt Hall ve Turgut Alp Bekoğlu ile çıkacağı etkinlik güzel bir yaz gecesi vaat ediyor.

R+R=NOW (6 Temmuz, Uniq Açık Hava)

Bu yıl festivalin en dikkat çeken, herkesin ilk üçe aldığı konserlerden biri. Hip hop ve caza bambaşka bir yaklaşımla hayat veren 3 Grammy’li sanatçı Robert Glasper’ın bir projesi. R+R=Now ile yetenekli ve üretken müzisyenler Taylor McFerrin, Derrick Hodge, Christian Scott ve Terrace Martin sahnede olacak. Martin, Kendrick Lamar’ın zirveyi yakalayan parçalarının arkasındaki isim, bunu da not düşelim.

Kalben

BADBADNOTGOOD (7 Temmuz, Küçükçiftlik Park)

Modern caz konusunda çok iyi çıkış yapan grup çok sesli ve gerçekten de ufuk açıcı bir konserle karşımızda olacak. Elemanlar hip hop cover’larıyla tanınsa da kendine has sound’ları size dans dolu bir akşam vaat ediyor.

Gençlere ‘Vitrin’

SOCAR Türkiye sponsorluğundaki “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması”, ikinci kez 27-30 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl da Türkiye bağımsız müziğinin yükselişteki müzisyenlerini dinleyecek. Ancak geçen yıla oranla daha aşina olduğumuz isimler var listede. Festivalin direktör yardımcısı Harun İzer’e bu konuyu açtığımda daha çok yeni albüm çıkarmış isimleri göz önünde bulundurduklarını söyledi. Ancak geçen yılda olduğu gibi küçük kitlelere hitap eden sanatçıların daha çok yer alması biz dinleyicileri çok mutlu edecektir. Vitrin, bağımsızlara destek olduğu kadar dinleyicilere de keşif imkânı sunuyor.

Omar Sosa, Yilian Canizares

Omar Sosa, Yilian Canizares (9 Temmuz, The Marmara Esma Sultan Yalısı)

Geçen sene de Küba sound’ları vardı. Bu yılsa bu türde tek konser olacak ki o da yeterince iddialı. Küba’da gizlice ABD caz müziği dinleyerek büyüyen Omar Sosa, cazı dünya müziği ve Latin müziğiyle harmanlıyor. Sahnede ona kemanıyla Kübalı caz vokali Yilian Canizare eşlik edecek.

Benjamin Clementine (5 Temmuz, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi)

İstanbul’da ilk kez konser verecek Benjamin Clementine, hem tutkulu bir vokal hem de şarkı sözü yazarı ve şair... Sesi aynı sütlü çikolata gibi, doyamazsınız. Clementine’in aşk ve melankoli temalı parçalarını açık havada dinlemek size iyi gelecek. Müzikal bir meditasyon....

Küçüklere etkinlik: Çocukça Bir Gün (7 Temmuz Sakıp Sabancı Müzesi)

- Okay Temiz ile Ritmini Yakala - 15.00-15.45 (5-8 yaş), 16.15-17.00 (9-11 yaş)

- El Yapımı Caz Albümüm - 15.00-15.45 (9-11 yaş)

- Tuna Pase ile Sesin Yolculuğu - 15.00-15.45 (9-11 yaş)

- Caz Kolaj - 16.15-17.00 (5-8 yaş)

Caro Emerald