“Metroda yanıma bir dayı geldi, ‘Oğlum şarkı yaptı, ‘Yutup’ta dinlemek istersen aratınca en üstte çıkan 2 şarkı’ deyip kâğıdın fotoğrafını çektirdi.”

Her şey bir babanın el yazısıyla yazdığı bu notun sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Notu alan, hatırını kırmamak için ‘Yutup’ diye yazdığı Youtube’a girdi. Dinleyenler, şarkıyla ilgili değil de babayla ilgili yorumlar yazmaya başladı:

“Babandan duydum. Geldi kâğıt gösterdi, çok iyi biri baban”, “Yolda yürüyoruz, yanımıza bir amca geldi, elimize bir kâğıt verdi. ‘Bu oğlumun şarkısı, onu Yutup’dan dinler misiniz?’ dedi. Gerçekten böyle insanların kalması çok güzel”, “Kiminde evlat sevgisi böyle işte”, “Batıkent’te babandan duyduk. Tarzım değil ama güzel olmuş”, “O babaya sahip olduğun için şanslısın”...

4 BİN 680 YORUM YAZILMIŞTI

Gerisini Gazete Habertürk muhabiri Ümran Avcı anlatıyor: “488 bin kez izlenen klibin altına yazılan 4 bin 680 yorumu görünce, o babayı bulup konuşmak ve sarılmak geldi içimden. Aklıma Hans Fallada’nın yaşanmış bir olaydan yola çıkarak yazdığı, ‘Herkes Tek Başına Ölür’ romanı geldi. Nazi Almanya’sında oğulları cephede ölen işçi karı-koca, Nazilere karşı tek başlarına mücadele etmeye başlar. Küçük kâğıtlara Hitler faşizmini anlatan tek cümlelik notlar yazarak insanların göreceği noktalara bırakırlar.

Quangel çiftinin kaybettiği evlatları için verdiği mücadele ile modern dünyanın masumiyetini almayı başaramadığı Ali Cenap Baba’nın 2 oğlu için verdiği mücadele yolunun benzerliği belki de bu yüzden çok etkiledi beni. Yöntem aynı; tek farkla; Quangel çifti bir bilinç yaratmak için yazdığı notları gizli saklı belli noktalara bırakıyor. Ali Cenap Baba ise rica ederek, kendi eliyle veriyor.

GİZEMLİ BABANIN PEŞİNE DÜŞTÜK

Gizemli babanın izini sürmeye, Ners’in Youtube videosunun altındaki mail adresine yazdığım e-posta ile başladım. O şahane baba ile tanışmak istediğimi belirten e-mektubuma 2 gün sonra geldi yanıt: “İsmim Saner Çevirme. Sanatçı ismim Ners. 27 yaşındayım ve İsviçre’de yaşıyorum. 2-3 yıldır müzik işindeyim. Youtube’da Nersofficial adıyla 2 video klibim var. Müzikleri kardeşim Şamil hazırlıyor, ben şarkı sözü yazıp şarkıyı seslendiriyorum. Gelelim babama; adı Ali Cenap Çevirme. Bizim için yaptıklarını yapılan yorumlardan okuyunca haberimiz oldu. Babamın sayesinde dinlenme sayımız arttı.”

ADI GİBİ YÜCE GÖNÜLLÜ

Ali Cenap Baba’nın şu sıralar Türkiye’de olduğunu da aynı yazışmada öğrenmiş oldum. Telefon açtım. Hayalimde canlandırdığım, adı gibi yüce gönüllü müşfik sesini duyar duymaz, “Sizi sosyal medyadan tanıyorum ve kocaman sarılıyorum” dedim. “Ben de senin gözlerinden öpüyorum kızım” diye karşılık verdi. Ve aklıma ilk gelen soruları sıraladım: “Nereden aklınıza geldi bu yöntem? Kâğıtları önceden mi hazırlıyorsunuz, insanlar nasıl tepki veriyor? Nasıl bir hikâyeniz var?”

‘SPONSORLARI YOKTU’

“Bu çocukların yetenekleri var” diye söze başladı Ali Cenap Baba. Gerisini ondan dinleyelim: “Evladımızın sponsorları, paraları yoktu. Baba olarak kalbimden çıkan şeyi yaptım. Evde hazırlıyorum kâğıtları. İnsanları eşit gördüğümden patron yazıhanesine de girip bu kâğıtları veriyorum, simitçiye de. Kâğıtları, ‘Sizden bir şey rica edebilir miyim? 2 evladım Fransızca rap müzik yapıyor. Lütfen bu şarkıları dinler misiniz?’ diye veriyorum. Bazıları, ‘Amca yanlış yazmışsınız, Yutup İnglilizce öyle yazılmaz’ diyor. Ben kalbimden geçeni yazıyorum. 2 oğlum da çok iyi futbolcuydu ama bir süre sonra müzikle uğraşmak istediler. Ben de istiyorum ki çocuklarım tanınsın. Boynuma sarılıp ‘Keşke benim babam da sizin gibi olsa’ diyorlar. ‘Her baba evladını sever’ diyorum. Misal bir hanım kızım, ‘Babam beni terk etti’ demez mi? Ağlamamak mümkün mü? Bizim insanımız çok güzel evladım, ‘Helal amca. Evlat böyle desteklenir’ diyorlar.”

‘NE KÂĞIT NE KALEM YETİYOR’

“Yozgatlıyım. Biri kız 3 evladım var. Bağ-Kur’dan emekliyim. 9 yaşında başladım çalışmaya. Boyacılık, amelelik... Baktım geçinemiyorum, 1984’te İsviçre’ye gittim. Çok mücadele ettim. Oturum aldım. Burada yaptığım da cesaret işi. 11 kalem tükettim. Hep siyah kalemle yazıyorum... Ne kalem dayanıyor, ne kâğıt. Bugüne kadar 20 pakete yakın kâğıt dağıttım. Onların mutluluğu ve başarısı için bütün çabam.”

Ben bu yazıyı bitirince, Ali Cenap Baba’nın hatırına ‘Yutup’a girip çocuklarının klibini bir kez daha izleyeceğim. Belki siz de onun güzel yüreğinin hatırına aynısını yaparsınız. Sen çok yaşa Ali Cenap Baba!

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