Karışık bitki çayı zararlı mı? Bitki çaylarının zararları...

Uzmanlar, kış aylarında mutlaka yedek takviyelere ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Habertürk TV'nin haberine göre; ıhlamur, kuşburnu, adaçayı ve zencefil, kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Tek başına da satılan bu bitkiler aktarlarda karıştırılmış halde de satılıyor. Fiyatları ise 10 ila 15 lira arasında...

KARIŞIMLAR BİTKİSEL OLSA DA...

Aktarda öksürüğü kestiği, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği iddia edilen çaylar da var. Ancak her ne kadar karışımlar bitkilerden oluşsa da kullanırken dikkatli olmak gerekiyor çünkü bitkisel ve doğal olan her şey faydalı demektir anlamına gelmiyor.

Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Başaran, "Medyada ve internet ortamında bilgi kirliliği var. Bu tip konularda çok ciddi riskler olduğunu bilmek lazım. Nane, kekik, adaçayı gibi bitkileri birleştirdiğiniz zaman etkinin daha güçlü olacağının bilinmesi lazım. Dolayısıyla bu karışımları hazırlarken dikkatli davranmak lazım" dedi.

"ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

Zira bu çayların bilinçsiz kullanılması böbrek ve mide rahatsızlıklarının yanı sıra ölüme kadar gidebilecek ciddi sorunlara yol açabilir.

Aktarlar Derneği Başkanı Mert Ünyazıcı ise, "Aktarlık adı altında başka şeyler yapan insanlar da var. İlk önce güvendikleri, dernek üyelerini seçmelerini tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu. Bitkinin toplanma zamanı, yetiştiği bölge, elde ediliş şekli, iyi kurutup kurutulmaması çayda kullanılan kısmı da büyük önem taşıyor.

Bitki çaylarının zararları

karışık bitki çayı zararları

Prof. Dr. Ahmet Başaran

Mert Ünyazıcı

Aktarlar Derneği