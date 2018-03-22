Merkür, bugün itibariyle 3 hafta boyunca koç burcunda geriliyor! Merkür iletişimin her tür formuyla alakalıdır. Konuşma, anlaşma, alışveriş, formal anlaşmalar, dökümanlar, seyahat, mektup, mail, gemicilik, taşımacılıkla ilişkilendirilir. O yüzden de bu alanlarda karşışıklıklar, sorunlar yaratır.Yine akılla çalışanlar, yazarlar, gazeteciler, yorumcular, eleştirmenler, öğretmenler, seyahatçiler bu 3 haftalık dönemden etkilenecekler arasında yer almakta.

ÖNEMLİ KARARLAR VERMEMEK GEREKİYOR!

Merkür geri giderken anlaşmalar yapmak, önemli kararlar vermek, başlangıçlar içinde bulunmak ve yeni bir işin tohumlarını atmak tavsiye edilmez. Çünkü koşullar önünde sonunda değişecek, ertelenmeler, mücadeleler ve aksilikler hayatımızda yer alacaktır. Kafamız karışık, iletişimimiz doğru düzgün olmayacağı için paramızla, kişisel bilgilerle ve kağıt işleriyle uğraşmak bu dönemde pahalıya patlayabilir.

TARTIŞMACI VE MUHALİF GÖRÜNEBİLİRİZ

Merkür marsın yönetimindeki, koç burcunda gerilediği için, zihinsel uyarıları arttıracaktır. İç güdüleriyle, düşüncesizce hareket eden, hızlı konuşan, lüzumsuz ve gereksiz konuşmalarla başkalarının düşüncelerine gereken toleransı gösteremeyen, daha çok tartışmacı ve muhalif gözükmemiz bu 3 hafta içinde kaçınılmaz olabilir. Özellikle aktif olmayan psikomatik hastalıklar merkür koç burcunda gerilerken öne çıkabilir. Sinirlilik, hızlı düşünme veya çok çalışma sonucu ortaya çıkan baş ağrıları, uykusuzluk, astigmat, vertigo, nevralji, bel ağrısı, böbrek ağrıları, felç görülebilir.

MERKÜR GERİLEMESİNDEN EN ÇOK KİMLER ETKİLENECEK?

Bu dönem Merkür gerilemesinden en fazla öncü burçlar, yani Koçlar, Yengeçler, Teraziler ve Oğlaklar etkilenecek.

Bu dönem iş yaparken, gereksiz risklerden kaçınmalı, daha önceden yaptığımız hataları gözlemlemeli, değerlerimizi yükseltmeli ve ego bağlarımızı yeniden yapılandırmalıyız. İçimizden gelen yaratıcı tarafları dışa yansıtmalı, gereksiz yere muhalif ve toleranssız olmaktan, tartışmacı tavırlara girmekten ve sonuçları görmeden bir olayın içine balıklama atlamaktan kaçınmalıyız.

Kızgınlık ve öfke bize hata yaptırabilir, onun yerine yaşayacağımız olayları, tekniğimizi ve stilimizi yenilemek için kullanmalıyız. Sorumluluklarımızdan kaçmaz, onları kabul edersek, eğer amaçlarımızı, bireyselliğimizi ve dürüstlüğümüzü ortaya koyarsak, bizim için gerçekten mücevher kadar değerli bir dönem olabilir. Çünkü bu süreç bittiğinde, artık yeni işlenmeye hazır bir elmas gibi parlayabiliriz. Yaşayacağımız olumsuzluklarda Merküre suç atmadan önce, suçlunun ufacık bir gezegen mi, yoksa ertelediğimiz hayatlarımız ve kararlarımızla kocaman bizler mi olduğunu düşünmeyi unutmayalım lütfen….

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