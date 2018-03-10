Sayısal Loto sonuçları, bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'daki binasında 1113. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. Sayısal Loto'da geçtiğimiz iki haftya boyunca 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye olan 3 milyon 824 bin lira bu haftaya devretmişti. Sayısal Loto kuponunu yatıranlar büyük ikramiyenin katlanmasıyla daha da çok heyecanlandı. İşte Sayısal Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1112. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 MART 2018)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine göre, 6 bilen ikinci kez çıkmadı ve büyük ikramiye olan 3 milyon 824 bin 377 lira 2. kez devretti. 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76 lira ve 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 3.824.377,41 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 148 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.675,60 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.323 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 155.617 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,45 TL

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