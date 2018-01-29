İçişleri Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 819 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.166 terör (PKK/KCK 450, AŞIRI SOL 34, DEAŞ 59, FETÖ/PDY 623), 3.139 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 72 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.377 kişi gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahıs gözaltına alınmıştır.

INTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; son 1 haftada yurt içinde aralarında terörden arananlar mavi liste ve Interpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar’ın da bulunduğu toplam 28 (1 ölü, 21 sağ, 6 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Yapılan Kış Operasyonları Neticesinde;



4 ilde (Şırnak-11, Bitlis–1, Iğdır-1, Kars-1) 14 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 1’i ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar) toplam 9 silah, 108 Kg Patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 El Bombası, 13.975 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 4 El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.273 OPERASYONDA;



Piyasa değeri 20.224.906 TL olan; 642 kg Esrar, 215 kg Eroin, 35,5 kg Kokain, 27 kg Sentetik Kannabinoid maddesi, 6,1 kg Metamfetamin, 3.039 adet Uyuşturucu Hap 845 Kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 3.517.308 TL olan; 476 bin 409 adet Kaçak Sigara, 36.489 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.139 kişi gözaltına alınmıştır.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR



​Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 367 şüpheli gözaltına alınmıştır. 32 kg esrar, 1,5 kg eroin, 2.390 adet uyuşturucu hap, 730 kök kenevir ile 14 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 208 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

​3.101 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 72 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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