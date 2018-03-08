Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş tamamlandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 11 milyon 189 bin haftaya devretmişti. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, büyük ikramiyeyi kazanabilmek için bayilere akın etti. Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar neler? İşte 8 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarının tüm detayları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

8 Mart Süper Loto sonucu: 04 - 11 - 18 - 29 - 36 - 49



Süper Loto'da toplam dağıtılacak ikramiye tutarı 17 milyon 501 bin 771 lira olarak belirlenirken, büyük ikramiye tutarı ise 14 milyon 29 bin 819 lira olarak açıklandı.

İkramiye bilgileri birazdan güncellenecek...

6 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 5 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 4 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***** 3 bilen kişi sayısı : ***** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *****

SÜPER LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 1 Mart 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5. devrini gerçekleştirdi. Kazandıran numaraların 01 - 08 - 12 - 42 - 49 - 53 olarak belirlendiği Süper Loto'da öte yandan 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

ra15 kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216 lira 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85 kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı: 5. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.189.116,56 TL 5 bilen kişi sayısı: 53 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15.320,15 TL 4 bilen kişi sayısı: 4.036 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 216,00 TL 3 bilen kişi sayısı: 89.352 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,85 TL

SÜPER LOTO OYUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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