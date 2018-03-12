Survivor heyecanı kaldığı yerden bu hafta da devam ediyor. Eleme adayları tek tek belirlendikten sonra sıra eleme heyecanına geldi. İşte Survivor 2018 eleme adayları ve 23. yeni bölüm fragmanı...

SURVİVOR'DA NE OLDU?

Dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı adına mücadele eden Cumali, Hilmi Cem karşısında adeta şov yaptı. Nihat Doğan dokunulmazlık oyununda sakat olduğunu söyleyerek oynamayan ama kazandıktan sonra sevinen İpek'e tepki gösterdi. Nihat Doğan, dokunulmazlık oyununun sonrasında seramonide Gönüllüler takımına yönelik sert sözler söyledi. Dokunulmazlık oyununda Nihat Doğan boynundan sakatlandı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun ardından bir ismin daha Gönüller takımına geçtiğini açıkladı. Survivor 2018'de kendi isteği ile Gönüllüler takımına geçen Nagihan Karadere, Gönüllüler adına ilk kez parkurdaki yerini aldı. Türkiye Romanya mücadelesi sırasında sakatlık yaşayan Merve Aydın, ödül oyunu öncesi sakatlığı hakkında bilgi verdi.

Dokunulmazlık oyununun ardından Sema ile Nagihan arasında söz düellosu yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında oylama sırasında Turabi yine farkını ortaya koydu. Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor enternasyonal konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, ada konseyinde yarışmacıların kaldıkları sahillerin değişeceğini açıkladı.

MELİH DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun Ilıcalı, ödül oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Melih'in son durumu hakkında bilgi verdi.

İŞTE SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da ile eleme adayı Nihat oldu. İkinci eleme adayını ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Turabi belirledi. İkinci eleme adayı Damla oldu. Üçüncü eleme adayını ise haftanın performans birincisi Sema belirleyerek Murat'ı seçti.

SURVİVOR 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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