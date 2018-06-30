Survivor 2018 şampiyonu kim olacak? sorusu cevap buluyor. Survivor final bölümü bu akşam Kıbrıs'tan canlı olarak yayınlanıyor. Canlı yayında yapılan oylama sonucunda yarışmacılardan önce biri, sonra diğeri elendi. Son ikiye kalan yarışamcılar final oylamasına çıktı ve içlerinden biri bu akşam Survivor'da şampiyonluğunu ilan edecek. Oylamalar sürerken, Survivor boyunca yaşananlar izleyicilere hatırlatıldı. Dün akşam yapılan oylamada Dominik'te Hilmi Cem ile Anıl'ın oyunlardan kazanarak oturdukları yarı final koltuğuna, Nagihan ile Adem'de ortak olmuştu. Peki Survivor birincisi kim olacak? İşte Survivor final bölümü.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

4'lü final öncesi dün finale gitmeye hak kazanan isimler belli oldu. Dominik'te yarı final oyunlarını kazanan Hilmi Cem ile Anıl ile birlikte bugünkü 4'lü finale kalma hakkı kazanan yarışmacılar Adem ile Nagihan oldu. Bu akşam yapılan oylamada Nagihan ile Adem oldu. Şimdiki oylama Nagihan ile Adem şampiyonluk yarışı için yapılıyor.

2018 SURVİVOR FİNALİNDE KİM ELENDİ? SURVİVOR FİNAL ELEMESİ!

Saat 20.45 civarı başlatılan oylama saat 21.45 civarı donduruldu. Bu oylamada en az oy alan yarışmacı HİLMİ CEM oldu. Böylece Survivor finalinde ilk veda eden Hilmi Cem veda konuşması yaparak sahneyi terk etti. Saat 22.00'da ikinci eleme için oylama yeniden başladı. 22.45'te oylama yeniden donduruldu. Yapılan sayımda Survivor'da elenen ikincisi isim ANIL oldu. Anıl veda konuşmasını yaparak, sahneyi terk etti.

GEÇEN SENE SURVİVOR'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

2017'de finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında Survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapılmıştı. Kıbrıs'ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katılmıştı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişen oldu.