Şu sıralar Tesla sürücülerinin güncellenen otomatik pilot sistemiyle başı dertte. Çünkü otopilot sistemi her ne kadar gelişmiş de olsa bir kullanıcıya ihtiyaç duyuyor ve sürücülerin ellerini devamlı direksiyonda tutmalarını konusunda zorluyor.

Yeni otopilot güncellemesi ile sürücüler, 15-20 saniyede bir direksiyonu tutmak zorunda kalıyorlar. Eski sürümlerde bu zorunluluk yavaş gidilmesi gereken yollarda 5 dakikada bir, 70 kilometrenin üstünde gidilmesi gereken yollarda ise 1 ya da 3 dakika arasındaydı. Her ne kadar bu uyarı sıklığı sürücülerin güvenliği için olsa da Tesla kullanıcıları, sosyal medya vasıtasıyla dertlerini dile getiriyorlar.

Şiketin kurucusu Elon Musk, Twitter’dan kullanıcıların sorularını yanıtladı. Uyarı sıklığını arttırmanın insanları rahatsız ettiğini ve bu yüzden bazılarının otopilotu devre dışı bıraktığını kabul eden Musk, bir yandan da sürücüleri fazla rahat bırakamayacaklarını ve güvenliklerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Ayrıca başka bir kullanıcıya verdiği cevapta Elon Musk, uzun zamandır beklenen Version 9’un Ağustos ayında çıkacağını ve bu güncellemeyle birlikte sürücülerin tam otonom özelliklerine kavuşacağını açıkladı.