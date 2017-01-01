Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 03:16:14 | Güncelleme: 08:53:47
HABERTURK.COM
Elazığ'da 3 arkadaşın ‘Safari 23’ aracını yüzdürmeye çalışırken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlanmış ve Türkiye'yi güldürmüştü ancak fenomen mucitler maddi sorunlar nedeniyle çalışmalarını ilerletmekte güçlük yaşıyor
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Elazığ’ın Baskil İlçesi’nde Mehmet Kükey (45), Ercan Elalmış (32) ve Emre Acil (28) adlı 3 arkadaş, bidonlarla su bisikleti yapmış ancak batmıştı.
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Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre 3 mucidin bisikleti yüzdürmeye çalışırken çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri, Türkiye’yi güldürmüştü.
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İlk denemelerinde başarısız olan üçlü, ikinci denemelerinde bisikleti su üstünde tutmayı başardı.
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Bu kez de bisikleti yüzdürmekte zorluk yaşayan 3 arkadaş, 3 bin TL harcayarak hurdalıktan topladıkları malzemelerle “Safari 23” adını verdikleri aracı yaptı.
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‘GELİŞTİRMEYI İSTİYORUZ’
Motor da takılan yüzen araç ile ilgili konuşan Mehmet Kükey, “Avcılığı çok sevdiğimizden ötürü aracımıza ‘Safari’ dedik. 23 de Elazığ’ın plakasıydı. Şu anki haliyle bize 3 bin TL’ye mal oldu."
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"Safari 23’ü yapmak için 1 hafta çalıştık. Aracı geliştirmek istiyoruz. Ancak maddi durumumuz elvermiyor."
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"Videomuz internette tıklanma rekoru kırdı ama kimse aramadı, hiçbir faydasını göremedik. Yetkililer yardım ederse bu makineyi geliştiririz” dedi.