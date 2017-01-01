Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!

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‘GELİŞTİRMEYI İSTİYORUZ’

Motor da takılan yüzen araç ile ilgili konuşan Mehmet Kükey, “Avcılığı çok sevdiğimizden ötürü aracımıza ‘Safari’ dedik. 23 de Elazığ’ın plakasıydı. Şu anki haliyle bize 3 bin TL’ye mal oldu."