08 NİSAN 2017
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Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!

08 Nisan 2017 Cumartesi, 03:16:14 HABERTURK.COM

Elazığ'da 3 arkadaşın ‘Safari 23’ aracını yüzdürmeye çalışırken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yayınlanmış ve Türkiye'yi güldürmüştü ancak fenomen mucitler maddi sorunlar nedeniyle çalışmalarını ilerletmekte güçlük yaşıyor

  • 1 Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!
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    Elazığ’ın Baskil İlçesi’nde Mehmet Kükey (45), Ercan Elalmış (32) ve Emre Acil (28) adlı 3 arkadaş, bidonlarla su bisikleti yapmış ancak batmıştı.

     

  • 2 Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!
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    Gazete Habertürk'ten Mustafa Uc'un haberine göre 3 mucidin bisikleti yüzdürmeye çalışırken çekilen ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleri, Türkiye’yi güldürmüştü.

     

  • 3 Türkiye onlara güldü ama onların yüzü gülmedi!
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    İlk denemelerinde başarısız olan üçlü, ikinci denemelerinde bisikleti su üstünde tutmayı başardı.

     

     

     

     

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YORUMLAR 6
  • Misafir 53 dakika önce
    30 tl ye alınır bu mazemeler hurda dan 3000 de ne :)
  • Misafir 2 saat önce
    eğitim şart.
  • Misafir 2 saat önce
    eğitim şart reis
  • Misafir 2 saat önce
    allah akıl fikir versin..ne yapmaya calıştıklarını yarım saatdir düşünüyorum ama bulamadım...
  • Misafir 2 saat önce
    protein şart!
  • Misafir 3 saat önce
    BUMUDUR BULUŞ
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