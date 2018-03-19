İstanbul'da yaşayan 36 yaşındaki Şeyda Koca Kapıyoldaş, yaşam mücadelesi veriyor. Nadir görülen bir yumuşak doku kanserine yakalanan Şeyda Koca Kapıyoldaş'ın yaşayabilmesi için Almanya'ya gitmesi gerekiyor.
2 yaşında bir kız çocuğu olan Şeyda Koca Kapıyoldaş'ın tedavi için Almanya Üniversitesi Hastanesine gitmesi gerekiyor. Ancak maddi imkansızlıklar yüzünden gidemiyor.
Yaşamak için 650 bin liraya ihtiyacı olan Şeyda Koca Kapıyoldaş ise, "2 yaşındaki kızım için yaşamak istiyorum" dedi.
KANSER OLDUĞUNU HAMİLEYKEN ÖĞRENDİ
Yumuşak doku kanserine yakalandığını hamileyken öğrenen Kapıyoldaş, hamileliği nedeniyle tedavi olamadı. Doğum sonrasında ameliyat oldu ve kemoterapi almaya başladı. Ardından iyileşmeye başlayan Kapıyoldaş'ın hastalığı bir süre sonra nüksetti.
Kitle omurilikte olduğu için Kapıyoldaş'ın sol tarafında kısmi felç meydana geldi ve uzmanlar 48 saat içinde ameliyat olamazsa tamamen felç olabileceğini açıkladı. Bu sebeple geçtiğimiz hafta yeniden ameliyat oldu ancak sol tarafındaki felç devam ediyor.
Şeyda Koca Kapıyoldaş'ın eşi Ümit Kapıyoldaş, doktorların, proton tedavisini (kanserli hücrenin 12'den vurulmasını sağlayan radyoterapi yöntemi) önerdiğini söyledi.
Kapıyoldaş, "Kitlenin bulunduğu bölgeye nokta atışı yapılmalıymış, kitlenin direkt alınması tavsiye edilmiyor. Ancak bu tedavi ülkemizde maalesef yok. Almanya’dan iki hastaneyle görüştük, hastaneye kabul edilmeyi bekliyoruz, ancak kabul edilsek de maddi imkanımız yeterli değil" açıklamasında bulundu.
"ŞEYDA'NIN ZAMANI ÇOK KISITLI"
Bağış kampanyası başlatıldığını söyleyen Ümit Kapıyoldaş, "Şeyda'nın zamanı çok kısıtlı. Tedavi için yardıma ihtiyacımız var. Doktorlar, eğer tedavi edilmezse Şeyda'nın sayılı günlerinin kaldığını söylüyor" diyerek, yetkililerden ve yardım severlerden destek istedi.
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