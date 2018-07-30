Türkiye’nin son 20 yılına damga vuran şirketlerin gerçek kahramanları… Yemeksepeti’ni kuran ve 589 milyon dolara Almanya merkezli dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu Delivery Hero’ya satan Nevzat Aydın, Türkiye’yi düşük maliyetli havayolları ile tanıştıran ve uçuran Ali Sabancı, muhabir olarak girdiği meslekte kendi kanalının başına oturan Acun Ilıcalı, ‘1 liralık simit’ ile dünyayı fetheden Abdullah Kavukcu, dünya futboluna Türk yetenekleri ihraç eden Altınordu Futbol Kulübü’nün Başkanı Mehmet Özkan, Türkiye’yi ve dünyayı uygun fiyata giydiren LC Waikiki kurucusu Vahap Küçük, Türk rakısını dünyaya duyuran Galip Yorgancıoğlu, sinema zincirinden yapımcılık koltuğuna uzanan hikâyesiyle Muzaffer Yıldırım ve kadınların her işi ustalıkla başarabileceğini gösteren Big Chefs’in kurucusu Gamze Cizreli ile Hopi ile perakendenin dijital dönüşümüne öncülük eden Cem Boyner...
Bu şirketleri doğuran ve zirveye taşıyan 10 başarılı iş insanı, ekonomi gazetecisi Ceyhun Kuburlu’nun ilk kitabı ‘Deli Misin Sen?’ için zirveye giden yolda mücadeleleri, sevinçleri, yol kazaları, kararsızlıklar ve endişeli bekleyişlerini paylaştı. Kuburlu kitabında daha önce hiç duyulmayan yenilgiler, başarıya giden yolun bazen komik bazen zor taraflarını özenli ve akıcı bir dille anlatıyor.
KİTAPTA YER ALAN İŞ İNSANLARI
-Nevzat Aydın&Yemeksepeti.com
“Vizyonunu olabildiğince geniş tutanlar ve cesur davrananların kurgulayacağı bir gelecek olacak.”
-Cem Boyner&Hopi
“Gündelik işin içinde bile ‘icat çıkarma’ denir. Bırakın çıkarsınlar.”
-Gamze Cizreli &Big Chefs
“Risk alacaksanız mutlaka ölçülebilir riskler alın.”
-Abdullah Kavukcu&Simit Sarayı
“Dünya devleri sizi korkutmasın, asıl korkması gerekenler arkalarında biri olduğunu düşünenlerdir.”
-Vahap Küçük&LC Waikiki
“Doymamış pazarlara gidin. Doymuş pazara bugün gitmekle yarın gitmek arasında fark yoktur.”
-Acun Ilıcalı&TV8
“Beni başarı motive eder ama başarısızlık daha çok motive eder.”
-Mehmet Özkan&Altınordu
“Çok büyük hayaller kurarak bir işe başlayıp sonunu getirmek mümkün değildir.”
-Ali Sabancı&Pegasus Hava Yolları
“Sahip olduğunuz ‘fikrin’ başarı için yeterli olduğunu sakın düşünmeyin. Fikir yetmez, icraat önemli.”
-Galip Yorgancıoğlu&Mey İçki
“Eğer hayallerinizi süsleyen bir gelişme varsa, denemekte yarar vardır.”
-Muzaffer Yıldırım&Mars Sinema
“Her zaman güvendiğin ve sana güvenen kişilerle iş yapmaya çalış.”
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