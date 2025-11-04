Habertürk
        10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor?

        10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yıl 10 Kasım'da anılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım bu sene hafta içine denk geliyor. Ülkemizde bazı günler resmi tatiller içerisinde yer alır. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, okullar açık mı? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü hangi güne denk geliyor?

        Giriş: 04.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:40
        Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü olan 10 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl Anıtkabir'de başlayan anma törenleri okullarda da gerçekleşiyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi?

        10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

        Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı olan 10 Kasım, 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir.

        10 KASIM’DA OKUL VAR MI?

        10 Kasım’da okullar tatil olmayacak. Bu nedenle eğitim öğretime devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

