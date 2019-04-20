Ekipler ihbar üzerine harekete geçti

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri bir ihbar üzerine harekete geçti.

K.G. isimli bir şahsın, gerçek olan paraları belirli yerlerinden keserek, sahte paralar üzerine yapıştırmak marifetiyle entegre ettiği ve bu şekilde çok sayıda banka ATM sisteminden geçecek şekilde sahte para düzenlediği tespit edildi.

Zanlının 3 arkadaşı ile birlikte bu paraları ATM cihazından yatırdıktan sonra aynı bankanın başka ATM'sinden paraları çektiği belirlendi. Zanlının arkadaşları aracılığıyla Mersin, Gaziantep, Amasya ve Kayseri illerindeki ATM cihazlarından da orijinal paraları çektiği öğrenildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken beraberlerinde 68 Adet 100 TL'lik sahte para ele geçirildi. Savcılığa sevk edilen dört şüpheliden K.G ve S. O. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.