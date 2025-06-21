10 yaşındaki kuzenini öldüren genç kızın cinayet gerekçesi!

Diyarbakır Ergani'de, bıçaklanmış halde ölü bulunan 10 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın kız kuzeni M.Ç.'nin (17), ifadesi ortaya çıktı.

M.Ç.'nin ifadesinde, "Annemi kanserden kaybettim. Hastalığı, babam ile dayım tarafından saklandı. Annemin tedavi sürecinde bu tedavinin yanlış olduğunu düşündüm. Dayıma ve babama karşı kin güttüm" dedi.

YASEMİN, KATİLİNİN EVİNDEYMİŞ M.Ç.'nin, Diyarbakır merkezde oturan teyzesinin kızı İ.Y.T. ile cinayet üzerine konuşmalar yaptığı belirlenirken, Yasemin'in olaydan önce M.Ç.'nin evinde olduğu tespit edildi.

KÜÇÜK KIZI DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ M.Ç., kuzeni Yasemin'i yangın merdivenine götürerek defalarca bıçakladığını söyleyerek, daha sonra 5. kattaki evine geldiğini ve sosyal medya üzerinden kuzeni İ.Y.T.'ye mesaj atarak Yasemin'i öldürdüğünü söylediği, mesaj attığı sosyal medya uygulamasını da telefonundan sildiğini kaydetti.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU 18 Haziran'da ilçenin Kemertaş Mahallesi'ndeki bir sitenin A Blok'undaki dairede oturan aile, kızları Yasemin Yıldırım (10) kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilip, vatandaşlarla birlikte arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucu Yasemin'in cesedi, oturduğu sitenin B Blok'unun 2. katında yer alan yangın merdiveninde bulundu.