Diyarbakır'da 9 yaşında kız çocuğu ölü bulundu!
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, dün Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde, saat 19.00 sıralarında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.