Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 9 yaşında Yasemin Yıldırım ölü bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'da 9 yaşında kız çocuğu ölü bulundu!

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin ölü bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, dün Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde, saat 19.00 sıralarında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

        MERDİVEN BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

        İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Yıldırım
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        "Trump İran'a saldırı planını gizlice onayladı" iddiası
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Putin: Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Bodrum'da 600 bin lira hesap ödedi
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Deniz Buğra 7 yaşındaydı... Termal havuzda facia!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım Cimbom'a!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Gurur dolu bir gündü... Ağlatan mezuniyet!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Uçakta en güvenli koltuk hangisi?
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        Gün boyu şarj aramadan telefon kullanmanın sırları
        İşsizlik maaşında koda dikkat!
        İşsizlik maaşında koda dikkat!