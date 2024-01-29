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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet 100 köye internet projesi hayata geçirildi - Teknoloji Haberleri

        100 köye internet projesi hayata geçirildi

        İş Bankası ve İşNet, kırsal alanların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla "100 Köye İnternet" projesini hayata geçirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:43
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        100 köye internet projesi
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        Bankadan yapılan açıklamaya göre, internet erişimi olmayan veya kısıtlı olan köylerde uydu üzerinden internet bağlantısı sağlanan projeyle şu ana kadar 22 köyde kurulumlar tamamlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu yıl ülke ekonomisine ve refahına katkı sağlamak amacıyla sürdürdükleri çabaların daha da ivmelendiğini bildirdi.

        İşNet ile başlattıkları "100 Köye İnternet" projesinin bu yöndeki çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Aran, "Dönüşümün anahtarının teknoloji ve girişimcilik olduğu bir çağda çocukların internetle dünyaya bağlanarak öğrenme fırsatlarına; tarımsal üreticilerin verimliliklerini artıracak teknolojik uygulamalara erişimi önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        "KURULUŞ VİZYONUNU TAŞIYAN BİR HAMLE"

        Hakan Aran, uygun altyapılar olduğunda gençlerin köylerden kentlere göçünün de önüne geçilebileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Ülkemizin verimli ovalarında açtığımız tarım ihtisas şubeleri tarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir rol üstlenirken, bilgi teknolojileri iştirakimiz İşNet ile köylerdeki erişim sorununun çözümüne katkıda bulunacak bir adım atıyoruz. 100 Köye İnternet projesi, bir altyapı yatırımının ötesinde Bankamızın kuruluş vizyonunu taşıyan bir hamle. Bu yaklaşımla, 100. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağımız bu yıl boyunca iştiraklerimizle birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

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