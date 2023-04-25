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Burçlar konusunda merak edilen bir diğer detay ise 12 Haziran tarihinin hangi burca mensup olduğudur. 12 Haziran tarihinde doğanlar dışa dönük ve eğlenceli kişilerdir. Ancak tutarsızlıkları ve kararsızlıklarıyla tanınırlar. Peki, 12 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 12 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular...

12 Haziran Hangi Burç?

12 Haziran’da doğan bir kişinin burcu ikizler burcudur. Haberleşme ve iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilirler. Dolayısıyla iletişimsel becerileri gelişmiştir.

12 Haziran Burcu Ne?

12 Haziran’da doğanlar ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcunun elementi değişken özellikler gösteren havadır. 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

12 Haziran Burcu Özellikleri

Kararsızlıkların ve tutarsızlıkların burcu ikizler. İkizler dediğimizde genellikle değişken duygu durumu ve kararsız yapısı aklımıza gelir. Bir konu hakkında net bir karar vermekte zorlanan ikizler burcu gün içinde değişken hareketler sergileyebilir. Bu değişken hareketler karşısındaki kişi için kimi zaman yorucu olabilir. Zamanla onlara duyulan güven de bu hareketler sebebiyle azalacaktır. Bu olumsuz özelliklerinin yanı sıra ikizler burcu son derece arkadaş canlısı bir burçtur. Her ortama uyum sağlayabilir ve kolay arkadaş edinir. Bu sebeple de geniş bir arkadaş listesi vardır. İkizler burcu aynı anda birkaç işi birlikte yürütebilir. Bir yandan ev işlerini yaparken bir yandan da belgelerini hazırlayabilir. Sosyal alanda da çok yönlüdürler. Oldukça açık fikirli görüşleri ve meraklı yapıları vardır.

12 Haziran Burcu Erkeği

12 Haziran tarihinde doğan ikizler burcu erkeğinin başlıca özellikleri:

Eğlencelidir. Mizahi yönden sizi güldürmeyi iyi bilir. Onunlayken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varmazsınız.

Meraklı yapıları gereği sürekli keşfetmek isterler. Bu meraklı yapısı onları macera dolu seyahatlere yönlendirecektir.

Yeni insanlarla tanışmaya, yeni aşklara yelken açmaya bayılırlar. Ne yazık ki ilişkilerden kolayca sıkılabilirler. Bu sebeple uzun ilişkiler genellikle ikizler erkeğine göre değildir.

Hemen her konuda bilgi sahibidirler. Araştırmayı severler. Herhangi bir konu hakkında ikizler erkeği ile rahatlıkla sohbet edebilirsiniz.

Sezgisel yönleri çok kuvvetlidir, bu sebeple çoğu zaman sezgisel yönlerini referans alırlar.

Öngörülemez hareketleri sebebiyle nerede nasıl davranacağını kestiremeyebilirsiniz.

12 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadınının ön plana özellikleri şunlardır:

Hayatın her alanından zevk almayı iyi bilir. Olaylara hep pozitif yönden bakar. Karamsarlığa hayatında yer yoktur.

Hem iyi bir eş hem de iyi bir iş arkadaşı olurlar. Ev ile iş arasındaki görevleri koordineli olarak yerine getirirler.

Her koşula uyum sağlamasını iyi bilirler. Yeni bir ilişki içerisine girdiklerinde zorlanmazlar.

Açık görüşlü yapıları gereğiyle dilediğiniz konuda ikizler burcu kadınıyla rahat rahat konuşabilirsiniz. Sizi yargılamayacaktır.

Maceracı ve dışa dönük yapısı gereği keşfetmeyi sever.

İletişim becerileri kuvvetlidir.

Kararsızlık konusunda karşısındakini zaman zaman sıkıntıya sokabilirler.

12 Haziran Burcu Yorumu

Açık görüşlüdürler. Her konuda bilgi sahibidirler.

Analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir.

Karşısındakinin sözünü kesmeden sabırla dinlerler.

Maceracı yapıları vardır.

Dışa dönük yapıları gereğiyle arkadaş listeleri kabarıktır.

Başkasının parasını rahatlıkla harcamalarına karşın kendi paraları konusunda tutumludurlar.

Olaylara pozitif yönden bakarlar.

Hayatlarında karamsarlığa yer yoktur.

Entelektüeldirler. Araştırmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi severler.

12 Haziran Yükseleni Nedir?

12 Haziran tarihinde doğan birinin yükselenini öğrenebilmek için doğum tarihini detaylı olarak bilmemiz gerekmektedir. Aynı günde doğanlarda dahi yükselen burçlar farklılık gösterebilmektedir.

12 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Evrim Akın

Haber spikeri Burcu Kaya Koç

Şair Sennur Sezen

Besteci Oğuz Abadan

Hentbolcu Cemal Kütahya

Voleybolcu Ezgi Dilik

Futbolcu Furkan Soyalp

Futbolcu Umut Gündoğan

12 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Model Adriana Lima

Oyuncu Mario Casas

Oyuncu Dave Franco

Eski Ukrayna içişleri bakanı Denis Monastırski

Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. başkanı George Herbert Walker Bush

Basketbol oyuncusu Sergio Rodríguez

Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho

İsveçli furbolcu Eren Derdiyok

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