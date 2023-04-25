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Zodyak’ın 12 adet burcu bulunmaktadır. Bu burçlar sırasıyla; Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. İlk 6 burç son 6 burca göre daha bireyseldir. Peki, 11 Haziran tarihinde doğan birinin burcu nedir? 11 Haziran burcu özellikleri neler? İşte, 11 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 11 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular

11 Haziran Hangi Burç?

11 Haziran tarihinde doğan birinin burcu ikizlerdir. Zodyak’ın üçüncü burcu olan ikizler değişken ruh hali ve maceracı yapısıyla bilinir.

11 Haziran Burcu Ne?

11 Haziran ikizler burcunun tarihidir. İletişim ve haberleşmenin gezegeni Merkür tarafından yönetildiklerinden dolayı iletişimsel becerileri gelişmiştir. 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsar. Hava grubuna dâhildir.

11 Haziran Burcu Özellikleri

11 Haziran’da dünyaya gelen ikizler burcu çevresinde belli başlı özellikleriyle tanınmıştır. İkizler burcu deyince çoğumuzun aklına tutarsız davranışları gelmekte ve onlar hakkında olumsuz bir itibar yaratmaktadır. Aslında ikizler burcu bu tutarsızlığının yanında saymakla bitmeyen olumlu özelliklere de sahiptir. Son derece yardımsever olan ikizler burçları herkese kol kanat gerer. Sorunlara çözüm odaklı yaklaşır. Karşılaştığı sorunları çözüme kavuşturmadan rahat etmez. Ayrıca son derece iyi bir dinleyicidirler. Sizi can kulağıyla ve sözünü kesmeden dinlerler. Beğendikleri kişileri sahip oldukları bilgi ve birikimlerle etkilemeyi iyi bilirler. Kültürel yönleri son derece gelişmiştir. Dünya ile ilgili gelişen olaylara kayıtsız kalmazlar. Yenilikçi bir burçtur. Trendleri ve en son gelişmeleri takip eder.

11 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği oldukça cana yakındır. Samimi halleri ve hoş sohbetiyle karşısındakini adeta büyüler. Gezmeyi, macerayı ve yeni yerler keşfetmeyi sever. Ancak sadakat konusunda ufak pürüzler yaşayabilirsiniz. Sıkılgan yapıya sahip olduğundan dolayı uzun ilişkiler ikizler burcu erkeğine göre değildir. İkizler burcu erkeği keşfetmeyi sever. Bu yeni bir insan olabileceği gibi yeni bir ülke de olabilmektedir. Pratik zekâları sayesinde zor durumlardan ustaca sıyrılmayı iyi bilirler. Duygularını yeni tanıştıkları kişilere belli etmeyi sevmezler. Karşısındaki kişiyi tanıdıkça güven duymaya başlarlar. Güven oluştuktan sonra sizi tüm içtenliğiyle kucaklayacaktır.

11 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını sizi tatlı diliyle etkileyebilir. İletişim gezegeni Merkür’den güç alan ikizler burcu kadınıyla sohbet bir başkadır. İkizler kadını sizinle akıcı bir şekilde sohbet kurar. Bu yüzden zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Her anlamda en iyisini düşünür, hayatında karamsarlığa yer yoktur. Ancak ilişkilerin başında yaşana ufak pürüzler onun sizden uzaklaşmasına sebebiyet verebilir. Bağımsız yapıda olduklarından dolayı bağlanma konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Ancak çok aşık olduklarında ilişkileri evliliğe dahi gidebilir. İkizler burcu kadını kararsız yapıya sahiptir. Kararsız tutumları iş, aşk ya da arkadaşlık ilişkilerine de yansıyabilmektedir.

11 Haziran Burcu Yorumu

Dışa dönük yapıları vardır.

Sosyalleşmeyi severler.

İkna kabiliyetleri oldukça güçlüdür.

Tutarsız ve kararsız davranışlar sergileyebilirler.

İkizler burcu için aile oldukça önemlidir.

İletişimsel becerileri kuvvetlidir.

Yenilikçi ve gelişimci yönleri ağır basmaktadır.

İyi bir dinleyicidirler.

Yazma konusunda yeteneklidirler.

Zaman zaman fevri davranışlar sergileyebilirler.

Meraklı yapıları vardır.

11 Haziran Yükseleni Nedir?

11 Haziran’da doğanların yükselenini öğrenebilmesi için ayrıntılı olarak doğum saatini bilmesi gerekmektedir. Güneş burçları doğum günüyle belirlenirken yükselen burçlar doğum saatiyle belirlenmektedir.

11 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şair Özdemir Asaf

Doktor Mehmet Öz

Tenisçi Marsel İlhan

İş insanı Ayhan Şahenk

Teknik direktör Müfit Erkasap

11 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Alman bilim insanı Karl Von Linde

Roman yazarı Yasunari Kawabata

Şarkıcı Lynsey De Paul

Oyuncu Hugh Laurie

Oyuncu Claire Holt

Formula 1 pilotu Jackie Stewert

Alman eski futbolcu Gonzalo Castro

Alman futbolcu Kai Havertz

İtalyan futbolcu Emiliano Moretti

Brezilyalı futbolcu Vagner Love

Brezilyalı eski futbolcu Marcos Antonio Nascimento Santos

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