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Haberler Yaşam Astroloji 15 Haziran Hangi Burç? 15 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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15 Haziran hangi burç? 15 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji genel hatlarıyla gökcisimlerinin insan davranışı üzerinde oluşturduğu etkileri sembolize eder. Astrologlar ise doğum anındaki gökcisimlerinin açısını hesaplar. Bu doğum haritası olarak da adlandırılmaktadır. Günümüzde online mecralarda, televizyon programlarının gündüz kuşaklarında pek çok astrolog burçları yorumlamaktadır.

15 Haziran Hangi Burç? 15 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Her burcun kendine has olumlu ve olumsuz özellikleri vardır. Zodyak üzerindeki 12 takımyıldızı burçlar olarak adlandırılmaktadır. Bu burçlar sırasıyla; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balıktır. Peki, 15 Haziran tarihi hangi burç? 15 Haziran burcu özellikleri neler? İşte15 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular...

15 Haziran Hangi Burç?

15 Haziran’da doğanların mensup olduğu burç ikizlerdir. Hava burcunun değişkenliğiyle ön plana çıkan ikizler burcunun yönetici gezegeni Merkür’dür.

15 Haziran Burcu Ne?

15 Haziran tarihi ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu halk arasında tutarsızlığıyla bilinmektedir. İkizler burcu 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

15 Haziran Burcu Özellikleri

Oldukça rahat iletişim kurabilen ikizler burcu bu yönünü haberleşme ve iletişimin gezegeni olan Merkür’den almıştır. Kişiler arası iletişim becerileri son derece gelişmiştir. Dolayısıyla ikizler burcu iyi bir konuşmacı olduğu kadar iyi bir dinleyicidir de. Onunla yapılan sohbetlerde zaman su misali akıp gider. Öyle ki kendinizi bir terapi seansında hissedebilirsiniz. İkizler burcu renkli kişiliğiyle ortamların aranılan simalarındandır. Her daim pozitif ve eğlencelidir. Bu sebeple de arkadaş çevresi çok geniştir. Meraklı yapıları gereği sürekli yeni bilgiler edinmek isterler. Her konu hakkında araştırma yaparlar. Duygularını derinlemesine yaşamazlar, daha çok yüzeyseldirler. Ancak samimiyet ve güven beslediği ilişkilerde duygularını gösterebilirler.

15 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği mantıksal olarak hareket eder. Kendi dünyasında duygulara yer yoktur. Her olaya analitik düşünme yeteneğini kullanarak yaklaşır. Özellikle akademik anlamda başarılıdırlar. Dinamik bir yaşam tam anlamıyla ikizler erkeğine göredir. Durağan bir hayat onlara göre değildir. Maceracı yapıları gereği sürekli keşiflere çıkarlar. Yeni seyahatler, yeni arkadaşlık ya da yeni aşklar. Yenilik çabaları tükenmek bilmez. Oldukça kibar ve naziktirler. Karşı cinse nasıl yaklaşması gerektiğini iyi bilir. İnsancıl ve açık görüşlü olmaya özen gösterir. Mizahi yönleri ve geniş kelime dağarcıklarıyla kendine hayran bırakır. Duygusal anlamda kararsız yapıları kimi zaman onları sıkıntıya sokabilir. Duygu dalgalanmaları sebebiyle çoğu ilişkisi yarım kalır. Bu sebeple flört listesi epey kabarıktır.

15 Haziran Burcu Kadını

15 Haziran’da dünyaya gelen ikizler burcu kadını özgüven sahibi ve çok yönlüdür. Kendinden emin adımlarla hedefine ilerler. Hırslı yapıları gereğiyle başarıya ulaşmadan bir işin peşini bırakmaz. Başarı onların hayatının anahtarıdır. Kolay kavrayan ve hızlı adapte olan yapıları gereğiyle onların yanındayken zaman adeta durur. Karşı cinste aradığı özellikler kültürel birikim ve tecrübedir. Mantığıyla hareket ettiğinden kör kütük aşık olmaz. Her şey hakkında bilgi sahibi olmak ister, bunun içinde sürekli araştırır. Öğrenmeye ve araştırmaya sebep olan meraklı yapısıdır. Duygularını hemen belli etmez, bu sebeple dışarıdan soğuk tavırlı olarak algılanabilir. Kişisel özgürlükleri onlar için önemlidir.

15 Haziran Burcu Yorumu

  • Analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir.
  • Maceraperesttirler.
  • Hızlı kavrama ve hızlı konuşma özelliklerine sahiptirler.
  • Tutarsız ve dengesiz olabilirler.
  • Geleneksel bakış açısını reddederler.
  • Açık fikirli ve çok yönlüdürler.
  • Özgürlüklerine düşkündürler.
  • Entelektüel ve zekidirler.

15 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum saatinizi ve doğum tarihinizi detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden yükselen burç hesaplama siteleri bulunmaktadır. Bu siteler aracılığıyla yükselen burcunuzu öğrenebilirsiniz.

15 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şair ve yazar Atilla İlhan
  • Yazar Fakir Baykurt
  • Sinema sanatçısı Muzaffer Tema
  • Tiyatro Yönetmeni ve oyuncu Ege Aydan
  • Oyuncu Ezgi Eyüboğlu
  • Oyuncu Ege Aydan
  • Şarkıcı Buray Hoşsöz
  • Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener
  • Eski futbolcu Ahmet Çağıran

15 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Neil Patrick Harris
  • Oyuncu Courteney Cox
  • Oyuncu Elizabeth Reaser
  • Oyuncu Helen Hunt
  • Oyuncu Zübeyde Servet
  • Oyuncu Brigitte Fossey
  • Oyuncu Helen Hunt
  • Amerikalı rapçi Ice Cube
  • Şarkıcı Aurora Aksnes
  • Fransız ressam Nicolas Poussin
  • İtalyan çizer Hugo Pratt
  • Gazeteci Herbert Feuerstein
  • Mısırlı milli futbolcu Muhammed Salah
  • Ganalı futbolcu Iñaki Williams
  • Fransız eski futbolcu Alou Diarra
  • Bosnalı futbolcu Irfan Hadžić
  • Alman kaleci Oliver Kahn
  • Alman futbolcu Zlatan Alomerović
  • Hollandalı atlet Dafne Schippers
  • Amerikalı güreşçi Pamela Rose Martinez (Bayley)
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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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