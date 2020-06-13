Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 175 bin 218 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4 bin 778 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 13 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (805 bin 649),Rusya (511 bin 423),Hindistan (298 bin 283),İngiltere (291 bin 409),İspanya (289 bin 787),İtalya (236 bin 142),Peru (214 bin 788),Almanya (186 bin 795),İran (180 bin 156),Türkiye (174 bin 23),Fransa (155 bin 561),Şili (154 bin 92),Meksika (133 bin 974),Pakistan (125 bin 933),Suudi Arabistan (116 bin 21),Kanada (97 bin 530),Çin (83 bin 64),Bangladeş (81 bin 523),Katar (76 bin 588),Belçika (59 bin 819),Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 41 bin 279, Brezilya 41 bin 58, İtalya 34 bin 167, Fransa 29 bin 346, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 944, Belçika 9 bin 646, Almanya 8 bin 851, İran 8 bin 584, Hindistan 8 bin 501, Kanada 7 bin 994, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 109, Türkiye 4 bin 763, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 648, Pakistan 2 bin 463, Güney Afrika 1284, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 857, Belarus 293 ve Katar 70."