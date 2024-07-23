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        Haberler Gündem Güncel 13 yaşındaki çocuğa plaj kabininde cinsel istismar | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki çocuğa plaj kabininde cinsel istismar

        İstanbul Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa plajın duş kabininde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:40
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        13 yaşındaki çocuğa plaj kabininde cinsel istismar
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        Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

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        #istanbul avcılar
        #cinsel istismar
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