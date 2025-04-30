1381 engelli öğretmen ataması sonucu sorgulama: MEB engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre 1381 engelli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan atama takvimine göre, ön başvurular 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında alınmış, tercihler ise 16-28 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılmıştı. Atama sonuçlarının açıklanacağı tarih ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından duyurulmuştu. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte adaylar "Engelli öğretmen ataması sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2025 MEB 1381 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı...
1381 engelli öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre atama sürecinde sona gelindi. Takvim doğrultusunda 1381 engelli öğretmen ataması sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü açıklandı. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte "1381 engelli öğretmen ataması sonuçları nasıl sorgulanır" sorusu gündeme taşındı. Atamalar, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Peki, 1381 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sonuç sorgulama ekranı personel.meb.gov.tr…
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.
Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.
Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.
Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.
Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı.
Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.
Atama sonuçları için tıklayınız.
1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü atama sonuçlarını erişime açtı ve yapılan açıklamada "Atama sonucunuza https://pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz." denildi.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
1381 engelli öğretmen ataması sonuçları, MEB’in resmi sitesi olan personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.
Adaylar, sonuçları sorgulamak için e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Sorgulama ekranına erişim için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
personel.meb.gov.tr adresine gidin.
“Engelli Öğretmen Atama Sonuçları” bölümüne tıklayın.
e-Devlet giriş ekranından TC kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açın.
Atama sonucunuzu görüntüleyin.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Atamalar, adayların tercihi dikkate alınarak EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak. Atamada adayların geçerliliği devam eden EKPSS puanlarından yüksek olan EKPSS puanı dikkate alınacak.
EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde başvuru yaptığı lisans programına ait diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
Ataması yapılan öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.