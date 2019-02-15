14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hollandalı uzmanlara göre, yıllardır yaygın bir şekilde inanılan "ilişkisi olan insanların, yalnız insanlardan daha sağlıklı ve mutlu olduğu" görüşü artık günümüz gerçeğine uymuyor.
Bekar ve yalnız yaşayanların sayısının hızla arttığı Avrupa'da, yalnız yaşayanlar da en az ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu.
İlişkilerin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran Hollandalı sosyal psikolog Tila Pronk ve deneysel psikolog Peter Bos, nu.nl haber portalına yaptıkları değerlendirmede, yıllardır basit bir modeli varsaydıklarını belirtiyor.
Bu basit model, "ilişkisi olan kişiler, bekarlara göre daha sağlıklı" görüşünü içeriyor. Ancak bu görüş, günümüz gerçeğini yeterince yansıtmıyor.
Pronk'a göre, sürdürülebilir bir ilişki insan sağlığı için önemli ancak, "Bekarlar, ilişkisi olanlara göre daha sağlıksız" demek de günümüzde artık geçerli bir durum değil.
Hollandalı uzmanlar, bazı duyarlı kişilerde yalnızlık hissinin sağlık açısından olumsuz etkileri olduğunu kabul ediyor. 30 yaşın altındaki bekarların, "birini bulmak için duyduğu derin isteğin" de uzun vadede strese yol açabileceğine işaret ediyorlar.
İki uzman da, ilişkiden çok yaşam kalitesinin önemine vurgu yapıyor. Bazen, ilişkisi olan biri de, kendisini mutsuz ve yalnız hissettiğini belirten psikologlar, hayatından memnun olan ve kendi kendine yetebilen yalnız bir kişinin, mutlu ilişkiye sahip biri kadar sağlıklı olduğunun altını çiziyorlar.
Psikolog Peter Bos, ilişkilerde "Altın standart" olarak kabul edilen, 'tek eşli bir ilişki ve çocuk sahibi olmak' anlayışının geçmişte bekarlar üzerinde sosyal baskı oluşturduğunu ve "sağlıksız yaşadıkları" hissine kapılmalarına neden olduğunu söylüyor.
Ancak sosyal psikolog Tina Pronk'a göre, bu standart artık değişiyor.
Hollanda'da 3 milyon kişinin bekar olduğu belirtiliyor. Batı dünyasında 20-30 yıl öncesine göre bekarlığı seçmek daha yaygın. İnsanlar, daha fazla bağımsız olmayı seçiyor.
Resmi verilere göre, yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor ve bu eğilim önümüzdeki 30 yıl boyunca devam edecek. Yakın bir gelecekte Hollanda'daki her 4 kişiden biri bekar olacak.
Araştırmalar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sadece Hollanda'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de yalnızlığı tercih edenlerin sayısının sürekli arttığını ortaya koyuyor.
Psikolog Bos'a göre, cinsellik amaçlı birliktelik, evlilik ve çocuk sahibi olmak, artık mutlu bir yetişkin olmanın ana koşulu olmaktan çıkıyor.
Bos, bekarların sayısı arttıkça, toplumun da bu konuda daha donanımlı ve daha duyarlı hale geleceğini belirterek, "Bu da ilişkiler ile sağlık arasındaki olumlu bağlantının bekar sağlığına kıyasla daha fazla tartışılmasına neden olacak" diyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.