14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'

Hollandalı uzmanlara göre, yıllardır yaygın bir şekilde inanılan "ilişkisi olan insanların, yalnız insanlardan daha sağlıklı ve mutlu olduğu" görüşü artık günümüz gerçeğine uymuyor.

Bekar ve yalnız yaşayanların sayısının hızla arttığı Avrupa'da, yalnız yaşayanlar da en az ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu.

İlişkilerin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran Hollandalı sosyal psikolog Tila Pronk ve deneysel psikolog Peter Bos, nu.nl haber portalına yaptıkları değerlendirmede, yıllardır basit bir modeli varsaydıklarını belirtiyor.

Bu basit model, "ilişkisi olan kişiler, bekarlara göre daha sağlıklı" görüşünü içeriyor. Ancak bu görüş, günümüz gerçeğini yeterince yansıtmıyor.

Pronk'a göre, sürdürülebilir bir ilişki insan sağlığı için önemli ancak, "Bekarlar, ilişkisi olanlara göre daha sağlıksız" demek de günümüzde artık geçerli bir durum değil.

Yalnızlığın getirdiği olumlu özellikler

Yalnızlıkla ilgili 5 mit

Hollandalı uzmanlar, bazı duyarlı kişilerde yalnızlık hissinin sağlık açısından olumsuz etkileri olduğunu kabul ediyor. 30 yaşın altındaki bekarların, "birini bulmak için duyduğu derin isteğin" de uzun vadede strese yol açabileceğine işaret ediyorlar.

İki uzman da, ilişkiden çok yaşam kalitesinin önemine vurgu yapıyor. Bazen, ilişkisi olan biri de, kendisini mutsuz ve yalnız hissettiğini belirten psikologlar, hayatından memnun olan ve kendi kendine yetebilen yalnız bir kişinin, mutlu ilişkiye sahip biri kadar sağlıklı olduğunun altını çiziyorlar.

Evlilik ve çocuk sahibi olmak 'mutluluğun ana koşulu değil'

Psikolog Peter Bos, ilişkilerde "Altın standart" olarak kabul edilen, 'tek eşli bir ilişki ve çocuk sahibi olmak' anlayışının geçmişte bekarlar üzerinde sosyal baskı oluşturduğunu ve "sağlıksız yaşadıkları" hissine kapılmalarına neden olduğunu söylüyor.

Ancak sosyal psikolog Tina Pronk'a göre, bu standart artık değişiyor.

Hollanda'da 3 milyon kişinin bekar olduğu belirtiliyor. Batı dünyasında 20-30 yıl öncesine göre bekarlığı seçmek daha yaygın. İnsanlar, daha fazla bağımsız olmayı seçiyor.

Resmi verilere göre, yalnız yaşayanların sayısı hızla artıyor ve bu eğilim önümüzdeki 30 yıl boyunca devam edecek. Yakın bir gelecekte Hollanda'daki her 4 kişiden biri bekar olacak.

Araştırmalar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sadece Hollanda'da değil, diğer Avrupa ülkelerinde de yalnızlığı tercih edenlerin sayısının sürekli arttığını ortaya koyuyor.

Psikolog Bos'a göre, cinsellik amaçlı birliktelik, evlilik ve çocuk sahibi olmak, artık mutlu bir yetişkin olmanın ana koşulu olmaktan çıkıyor.

Bos, bekarların sayısı arttıkça, toplumun da bu konuda daha donanımlı ve daha duyarlı hale geleceğini belirterek, "Bu da ilişkiler ile sağlık arasındaki olumlu bağlantının bekar sağlığına kıyasla daha fazla tartışılmasına neden olacak" diyor.

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