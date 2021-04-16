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16 Nisan İstanbul Cuma saati! Diyanet namaz vakti: Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 2021

İstanbul cuma namazı saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlık yapan İstanbullular tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ülke genelindeki tüm camilerde okunması için 16 Nisan 2021 tarihli ve "Şifa Ayı Ramazan" başlıklı hutbesini yayımladı. İşte 16 Nisan il il ve İstanbul Cuma namazı saati

16 Nisan İstanbul Cuma saati! Diyanet namaz vakti: Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 2021

Cuma saati kaçta? sorusu İslam dünyası için önemli olan bu günde cuma namazını eda edecek olan vatandaşların gündeminde. İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da tüm ülkedeki camilerde okutulmak üzere "Şifa Ayı Ramazan" konulu Cuma Hutbesi'ni yayınladı. İl il Cuma namazı vakti ve İstanbul Cuma saati haberimizde...

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

İSTANBUL CUMA SAATİ KAÇTA? 16 NİSAN 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saat 13.09'da okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
16 Nisan 2021 Cuma04:4506:1713:0916:5219:5121:17
17 Nisan 2021 Cumartesi04:4306:1513:0916:5219:5221:19
18 Nisan 2021 Pazar04:4106:1413:0916:5319:5321:20
19 Nisan 2021 Pazartesi04:3906:1213:0816:5319:5421:21
20 Nisan 2021 Salı04:3706:1113:0816:5319:5621:23
21 Nisan 2021 Çarşamba04:3506:0913:0816:5419:5721:24
22 Nisan 2021 Perşembe04:3306:0813:0816:5419:5821:26

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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