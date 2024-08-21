17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!

Kaza 18 Haziran tarihinde Kartal Soğanlık Yeni Mahalle’de meydana geldi. Soğanlık Mezarlığı’nda çalışan 70 yaşındaki Şükrü Çiçekçayır, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi.

Fakat ters şeritten hızla gelen bir sürücü otomobiliyle yaşlı adama çarptı. Çiçekçayır, kaza nedeniyle havada metrelerce sürüklendi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaşlı adam yoğun bakımda tedaviye alındı.

17 yaşındaki sürücü M.A. “Taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 34 gün sonra Şükrü Çiçekçayır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suç vasfı değişti, sürücü bu kez de “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan yeniden gözaltına alındı, yine serbest bırakıldı. Çiçekçayır ailesi karara tepki gösterdi.

Olayda hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Sakine Çiçekçayır, “Sağlığı her şeyi yerindeydi. Burada Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde trafik kazası geçirdi her tarafı kırıldı adamcağızın. 34 gün hastanede yattı, 34 gün sonra vefat etti. Köye ev yaptırma hayaliyle çalışıyordu. Adalet yerini bulsun, bir an önce tutuklansın, cezasını çeksin” şeklinde konuştu.

Şükrü Çiçekçayır’ın kızı Arzu Kurt çarpan kişinin kendilerine geçmiş olsun dileğinde bile bulunmadığını söyledi. Sürücünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığını hatırlatarak, “Acımız kat kat çoğaldı ve biz bu durumdayken babamın o halde olmasına rağmen bunların peşinden koşturmak zorunda kaldık. En ağırı da bu oldu acımızı bile yaşayamadık. Bu insanın bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Sağlıklı bir insan bir anda hayatını kaybetti. Devletimizden adalet talep ediyoruz” dedi.

“BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARGILANMALI”

Sürücünün olay yerinden kaçtığına dikkat çeken Çiçekçayır ailesinin Avukatı Cem Kaya ise, şüphelinin serbest bırakılmasının kamu vicdanını yaraladığını söyledi. Karatün şöyle devam etti: “Ehliyetsiz bir sürücünün herkesin geçebileceği trafiğe kapalı yönde hızlı giderek öldürülmesi bence kastın aşılmasıdır. Bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan dava açılmasını bekliyoruz.”

Avukat Cem Kaya Karatün kaza sırasında oradan geçen bir taksi şoförünün görgü tanığı olduğunu ve soruşturmanın seyri açısından o taksiciye ulaşmayı beklediklerini söyledi. Avukat Karatün, adaletin tecelli etmesi için taksicinin kendisine ulaşmasını istedi.